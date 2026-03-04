David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn Beckham en su cumpleaños 27 en medio de tensión familiar

David y Victoria Beckham demostraron que el vínculo familiar permanece, incluso en medio de rumores de distanciamiento. Con motivo del cumpleaños número 27 de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, la pareja compartió una emotiva fotografía de su álbum familiar que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Las imágenes muestra a un joven Brooklyn sonriendo junto a sus padres de pequeño, en un momento íntimo que refleja la cercanía que siempre ha caracterizado a la familia. Acompañando la fotografía, ambos le dedicaron un mensaje breve pero lleno de cariño.

“Feliz cumpleaños… Te amamos”, escribieron en sus historias, recordando un instante especial de su vida familiar y celebrando el nuevo año de vida de su primogénito.

La publicación de David y Victoria no obtuvo respuesta de hijo, quien ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con ellos desde hace un tiempo. Inclinándose más a una convivencia con la familia de Nicola Peltz.