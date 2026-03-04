Revista
David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn Beckham en su cumpleaños 27 en medio de tensión familiar

A pesar de los rumores de distanciamiento familiar, la pareja compartió una tierna imagen del pasado para celebrar el cumpleaños de su primogénito, Brooklyn Beckham

Marzo 04, 2026 • 
Tania Franco
David y Victoria Beckham demostraron que el vínculo familiar permanece, incluso en medio de rumores de distanciamiento. Con motivo del cumpleaños número 27 de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, la pareja compartió una emotiva fotografía de su álbum familiar que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Las imágenes muestra a un joven Brooklyn sonriendo junto a sus padres de pequeño, en un momento íntimo que refleja la cercanía que siempre ha caracterizado a la familia. Acompañando la fotografía, ambos le dedicaron un mensaje breve pero lleno de cariño.

“Feliz cumpleaños… Te amamos”, escribieron en sus historias, recordando un instante especial de su vida familiar y celebrando el nuevo año de vida de su primogénito.

La publicación de David y Victoria no obtuvo respuesta de hijo, quien ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con ellos desde hace un tiempo. Inclinándose más a una convivencia con la familia de Nicola Peltz.

Relacionadas
nicole-kidman-confesiones-entrevistajpg
Entretenimiento
Nicole Kidman regresa al thriller con Scarpetta
Marzo 04, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
concierto-por-Netflix-de-Harry-styles.png
Entretenimiento
Harry Styles compartirá la primera presentación en vivo de su nuevo álbum en Netflix
Marzo 04, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Gwyneth-Paltrow-subasta-su-closet.jpg
Entretenimiento
Las girlies están de suerte: Gwyneth Paltrow subasta su clóset
Marzo 04, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
ana-luisa-peluffo-murio.jpeg
Entretenimiento
Murió Ana Luisa Peluffo, actriz de la época de oro del cine mexicano
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Alexis-Stone-como-Jim-Carrey-en-Paris.jpg
Entretenimiento
Alexis Stone desata polémica tras aparecer como Jim Carrey en premiación internacional
El artista confundió a asistentes y medios tras compartir su caracterización del actor, coincidiendo con una gala en París
Marzo 03, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
El empresario mexicano está saliendo con la actriz británica y aunque su relación no ha sido confirmada, salieron a la luz fotos de ellos juntos
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijo-de-cher.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Cher fue arrestado por allanamiento y disturbios
Elijah Blue Allman, hijo menor de la cantante enfrenta problemas legales
Marzo 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Entretenimiento
Juanpa Zurita impulsa al cine mexicano con dos películas en el top 10 más taquillero de la década
En solo 14 meses, el actor suma ¿Quieres ser mi novia? y Una pequeña confusión entre las 10 cintas mexicanas con mayor recaudación de los últimos años.
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco