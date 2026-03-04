Noche de alta costura en el Grand Dîner du Louvre 2026

El evento Grand Dîner du Louvre 2026, celebrado en las majestuosas salas del museo, bajo la imponente presencia de sus colecciones históricas, tuvo como objetivo recaudar fondos para apoyar los proyectos culturales y de conservación del Louvre, además de reforzar el vínculo entre el arte y la moda en el marco de Paris Fashion Week.

El evento se desarrolló en un ambiente íntimo y sofisticado, con una cena de gala diseñada para homenajear el patrimonio artístico del museo. Las mesas, decoradas con arreglos florales sobrios, y elegantes, se integraban armoniosamente con la arquitectura clásica del recinto.

Entre las invitadas de la noche estuvieron la actriz española Ester Expósito y la estrella internacional Anya Taylor-Joy. Ester apostó por llevar un look de alta costura de silueta elegante, con un vestido de líneas depuradas que realzaba su figura, y un estilismo sofisticado, con maquillaje natural.

Por su parte, Anya Taylor-Joy deslumbró con un look etéreo y vanguardista, fiel a su estilo, con un vestido satinado y labios rojos, combinados con joyería minimalista que aportaba equilibrio al conjunto.