Revista
Moda

Noche de alta costura en el Grand Dîner du Louvre 2026

París volvió a confirmar por qué es la capital mundial del arte y la moda con una exclusiva velada benéfica que reunió a figuras del cine, la moda y la cultura internacional en el icónico Museo del Louvre

Marzo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
anya-taylor-joyjpeg

El evento Grand Dîner du Louvre 2026, celebrado en las majestuosas salas del museo, bajo la imponente presencia de sus colecciones históricas, tuvo como objetivo recaudar fondos para apoyar los proyectos culturales y de conservación del Louvre, además de reforzar el vínculo entre el arte y la moda en el marco de Paris Fashion Week.

El evento se desarrolló en un ambiente íntimo y sofisticado, con una cena de gala diseñada para homenajear el patrimonio artístico del museo. Las mesas, decoradas con arreglos florales sobrios, y elegantes, se integraban armoniosamente con la arquitectura clásica del recinto.

Entre las invitadas de la noche estuvieron la actriz española Ester Expósito y la estrella internacional Anya Taylor-Joy. Ester apostó por llevar un look de alta costura de silueta elegante, con un vestido de líneas depuradas que realzaba su figura, y un estilismo sofisticado, con maquillaje natural.

Por su parte, Anya Taylor-Joy deslumbró con un look etéreo y vanguardista, fiel a su estilo, con un vestido satinado y labios rojos, combinados con joyería minimalista que aportaba equilibrio al conjunto.

ester-expositojpeg

Museo de Louvre
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia.jpeg
Moda
MIDO interpreta el tiempo de una generación
Marzo 04, 2026
 · 
Caras
Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week
Moda
Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco
¿Hacia dónde va la moda según Jonathan Anderson? Su desfile de Dior en Paris Fashion Week
Moda
¿Hacia dónde va la moda según Jonathan Anderson? Su desfile de Dior en Paris Fashion Week
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades - Jenna Ortega
Moda
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades
Marzo 02, 2026
 · 
Tania Franco
la-primavera-y-el-verano-2026-se-visten-de-texturas-rayas-y-minimalismo-sofisticado.png
Moda
La primavera y el verano 2026 se visten de texturas, rayas y minimalismo sofisticado
Febrero 26, 2026
 · 
Caras
kate-moss-milan.jpeg
Moda
Kate Moss vuelve a las pasarelas con Gucci en Milán Fashion Week
Kate cerró con broche de oro el debut de Demna como director creativo de Gucci para la colección Otoño/Invierno 2026
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
condiodo-llega-a-mexico-marca-lider-depilacion-laser-diodo
Moda
Condiodo llega a México, para quedarse ¡la depilación como debe ser!
Noviembre 15, 2022
 · 
Comercial
Bella-Hadid-en-Prada.jpeg
Moda
Prada redefine la modernidad a capas en Milán Fashion Week 2026
En una pasarela que exploró identidades múltiples, Miuccia Prada y Raf Simons celebraron la complejidad de la mujer con una colección que se descubre pieza por pieza
Febrero 27, 2026
 · 
Camila Torre Forcén