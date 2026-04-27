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El look nupcial de Jacob Elordi revive el papel que redefinió su carrera

El look nupcial diseñado por Bottega Veneta para Nate Jacobs en el tercer episodio convirtió el vestuario en una extensión del personaje y ya da de qué hablar.

Abril 27, 2026 • 
Tania Franco
El look nupcial de Jacob Elordi revive el papel que redefinió su carrera

Fotografía: HBO Max UK & Ireland.

Desde su estreno en 2019, Euphoria marcó un antes y un después en la carrera de Jacob Elordi. Tras alcanzar fama global con The Kissing Booth, su interpretación de Nate Jacobs representó su primer gran salto dramático con un papel complejo, oscuro y decisivo que transformó su trayectoria y reveló un rango actoral que lo llevó mucho más allá del estatus de galán juvenil.

Hoy, ese camino parece rendir frutos con uno de los momentos más importantes de su carrera: su aclamado trabajo como la criatura en Frankenstein, un desempeño que incluso le dio una nominación al Oscar.

Con el regreso de Euphoria sigue dejando momentos de alto impacto, y uno de los más comentados es el traje de boda que luce el actor interpretando a Nate Jacobs en el episodio tres de la última temporada. Diseñado a medida por Bottega Veneta, el look no fue pensado solo como un atuendo ceremonial, sino como una pieza narrativa que refleja la evolución —y tensión— del personaje.

Con líneas impecables, sastrería clásica y una estética depurada, el traje ha sido señalado como uno de los momentos de moda más memorables de la nueva temporada.

Euphoria Jacob Elordi
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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