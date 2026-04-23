Este es el regalo para celebrar a mamá que perdura con el tiempo

Hay regalos de Día de las Madres que duran una temporada, otros que se desvanecen con el tiempo y aquellos que permanecen para siempre, como un reloj, un accesorio que no responde solamente a una cuestión estética. Este 10 de mayo, un detalle de este tipo, honra la presencia constante de mamá y celebra también ese estilo que ha formado parte de su identidad a lo largo de los años.

Por eso, la colección Sutton de Bulova es perfecta para celebrarla, porque logran un gran equilibrio entre significado y diseño. Su nueva caja cuadrada en tamaño mini de 23 mm ofrece una proporción elegante y contemporánea, mientras que la silueta geométrica aporta un aire moderno sin perder la sofisticación clásica que distingue a la marca. Son piezas pensadas para acompañar a mamá en su rutina con presencia y total comodidad.

Los modelos de esta colección integran movimiento de cuarzo de dos manecillas, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante y brazalete de acero inoxidable con broche desplegable de doble pulsador. Son, sencillamente, el regalo perfecto de un 10 de mayo por su funcionalidad, resistencia y estética refinada.

Piezas que redefinen su estilo personal

Sutton 96R256, brillo delicado y carácter joyero

El modelo 96R256 se distingue por los 36 diamantes montados a mano en el bisel superior, una elección que refuerza su carácter de pieza joyera. La carátula en madre perla blanca, texturizada en los bordes, genera reflejos suaves y elegantes que cambian según la luz.

Los indicadores y manecillas plateados mantienen la armonía cromática, mientras que la corona a las 3 horas con cabuchón azul aporta un acento sutil y distintivo. Es un reloj pensado para mamás que valoran la delicadeza y los detalles bien ejecutados.

Sutton 98L330, versatilidad en dos tonos

El Sutton 98L330 apuesta por la combinación de acero inoxidable y acabado dorado, una mezcla que se ha consolidado como una de las favoritas de las mamás que buscan accesorios fáciles de combinar y que aportan mucho estilo.

Su carátula plateada, con efecto rayo de sol, añade profundidad visual, y los indicadores y manecillas dorados crean un contraste elegante. Este modelo resulta ideal para mamás que alternan entre entornos profesionales y sociales, y necesitan un accesorio que se adapta con naturalidad a ambos.

Sutton 97L191, presencia dorada y estilo definido

Para quienes prefieren una estética más marcada, el Sutton 97L191 presenta caja y brazalete con acabado dorado. La carátula en el mismo tono, con textura y efecto rayo de sol, construye una apariencia uniforme, moderna y sofisticada.

Sin duda es una pieza protagonista desde el primer vistazo, perfecta para mamás que disfrutan los accesorios con personalidad y que entienden el lujo como una extensión de su identidad.

Consentirla nunca pasará de moda

Más allá del 10 de mayo, mamá siempre merece detalles que le recuerden lo importante que es para nosotros. Un reloj se convierte en un compañero diario que la acompañará en cada plan, en cada salida y en cada momento importante. Y es muy probable que, cada vez que mire la hora, recuerde quién se lo regaló y por qué.

Con su herencia relojera y más de 150 años de historia, Bulova sigue creando piezas que combinan diseño, precisión y significado, tal como lo imaginó su fundador Joseph Bulova.