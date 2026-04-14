El reloj más elegante de Chopard para regalar a mamá

Con cada temporada que pasa la colección Happy Sport se reinventa en una paleta infinita de colores, confirmando su carácter lúdico y su perpetua celebración de la alegría de vivir. Hoy da la bienvenida a una nueva edición limitada de 250 piezas en un rosa radiante. Rodeada de un bisel engastado con diamantes, la esfera, plateada y con un delicado guilloché en el centro, se anima con un ballet de turmalinas y diamantes móviles.

En un ambiente deliciosamente despreocupado, estos sutiles toques de alegría se extienden a los colores de las correas y a las piedras que engastan la corona. Máxima demostración de la capacidad de los talleres para combinar la excelencia relojera y el arte de la joyería, este modelo Happy Sport de Lucent Steel™ se presenta en la caja de 33 milímetros de diámetro diseñada por la Manufactura según los principios de la armonía definidos por el número áureo y late al ritmo del movimiento automático Chopard 09.01-C, con 42 horas de reserva de la marcha.

Danza de colores

Con sólo mirar el reloj Happy Sport verá un vigorizante espejo de su propia energía, que se extiende a través del baile de los diamantes móviles en un maravilloso juego de azar y de energía cinética. Happy Sport es una historia de espíritu libre y alegría de vivir que las mujeres pueden reinventar cada día. Hoy los diamantes móviles invitan a su torbellino a una nueva piedra de color. Unas turmalinas dictan el esquema de color de un nuevo reloj: sobre un fondo plateado con un centro delicadamente realizado en guilloché, la esfera está adornada con índices y agujas rosas. La armonía de tonos se extiende a la turmalina engastada en la corona y a la brillante correa de piel de aligátor.

Rendimiento mecánico

Gracias a la adaptación de la proporción áurea al diámetro del movimiento automático Chopard 09.01-C que impulsa las colecciones de relojes femeninos, las proporciones -redondas, con suaves curvas y un perfil envolvente- de este modelo Happy Sport de 33 milímetros se adaptan especialmente bien a las muñecas de las mujeres elegantes.

Dotado de una reserva de la marcha de 42 horas, el calibre que anima este reloj ha sido íntegramente desarrollado, elaborado y ensamblado en los talleres relojeros de la casa. Su precisión lo convierte en el mejor aliado de las mujeres con estilos de vida agitados, que hacen de cada minuto un momento precioso. Ejemplo perfecto de rendimiento relojero y de diseño de joyas dominados a partes iguales por la Manufacture, Happy Sport es el escaparate del virtuosismo de sus artesanos.

Un material responsable

En el marco de su Viaje hacia el Lujo Sostenible, Chopard ha optado por sublimar la carrera de los diamantes móviles dando forma a la caja del Happy Sport en su acero exclusivo: el Lucent Steel™. Esta aleación con propiedades comparables a las del acero quirúrgico es más brillante, resistente y cómoda de llevar que el acero estándar. Desde 2023, Chopard ha extendido el uso de Lucent Steel™ a la producción de todos sus relojes de acero, las cajas y los brzaletes.

Happy Sport, historia de un icono relojero

Vamos a recordar que en 1993, aprovechando el espíritu de la época, Caroline Scheufele (copresidenta y directora artística de Chopard) imaginó un reloj deportivo basado en la combinación sin precedentes de acero y diamantes. El Happy Sport fue el resultado de aquel arranque de audacia. Desde entonces, nunca ha dejado de celebrar la alegría de vivir y el espíritu libre que las mujeres reinventan cada día para conquistar el mundo. El reloj Happy Sport es un auténtico espectáculo en el que la mujer desempeña un papel indispensable: sus propios movimientos dan impulso a los diamantes móviles y a este retablo en constante recomposición. Una metáfora de la emancipación que el siglo XX ha dado a las mujeres. La colección es un reflejo de esta vida trepidante y, desde sus inicios, se ha prestado a infinitas metamorfosis.