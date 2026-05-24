Revista
Síguenos en:
Moda

Christiancore: cruces, encaje y estética celestial, la tendencia que redefine el lujo en 2026

Entre el minimalismo y la nostalgia maximalista surge el Christiancore, una estética de moda que une espiritualidad, símbolos religiosos y lujo contemporáneo.

Mayo 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Christiancore: cruces, encaje y estética celestial, la tendencia que redefine el lujo en 2026

Christiancore: cruces, encaje y estética celestial, la tendencia que redefine el lujo en 2026

Getty Images

Más que una tendencia pasajera, el Christiancore se perfila como un lenguaje visual que reinterpreta códigos tradicionales como las cruces, el encaje, dorados y siluetas etéreas, bajo una mirada moderna y sofisticada.

Artistas como Rosalía han puesto en la mira esta tendencia, donde las imágenes religiosas y la fe, se funden para crear una estética con un tinte celestial y acabado lujoso que no pasa desapercibido.

Te podría interesar: Blokecore: la inesperada tendencia que transformó los jerseys de futbol en moda de lujo

¿Cómo es la tendencia de moda Christiancore?

El christiancore surgió en TikTok en 2023 como una tendencia impulsada por jóvenes que comparten imaginería religiosa y frases espirituales, que al ser difundidos por los diferentes medios de moda, se define como una “religión estética” que transforma símbolos cristianos en un lenguaje visual, convirtiendo la fe en imagen y la devoción en estética dentro de una búsqueda de significado en la cultura digital.

Christiancore: cruces, encaje y estética celestial, la tendencia que redefine el lujo en 2026

Christiancore: cruces, encaje y estética celestial, la tendencia que redefine el lujo en 2026

Getty Images

Elementos de la tendencia Christiancore

El Christiancore no busca la literalidad religiosa, sino la carga simbólica de lo sagrado como recurso estético, así es como las cruces dejan de ser únicamente un ícono devocional para convertirse en piezas centrales del diseño, dando como resultado es una estética que oscila entre lo espiritual y lo provocador.

El encaje, por su parte, recupera protagonismo como material clave, a través de capas superpuestas, transparencias dramáticas y vestidos que evocan vestimentas litúrgicas reinterpretadas para alfombras rojas y editoriales de moda. L

Otro elemento fundamental es la paleta cromática: blancos marfil, dorados envejecidos, negros profundos y toques de rojo vino, que refuerzan la sensación de misticismo y lujo solemne, como si cada prenda formara parte de una narrativa casi ceremonial.

De la iglesia a las pasarelas

Diseñadores y casas de moda han incorporado el Christiancore en pasarelas con referencias góticas, eclesiásticas y barrocas, mientras que también se extiende al street style con cruces, velos y prendas de inspiración sacra, pues más que una tendencia, plantea el debate sobre si lo sagrado puede transformarse en lujo sin perder su esencia.

Te podría interesar: ¿Qué es el Poetcore? Conoce la tendencia romántica y bohemia que está conquistando la moda y las redes

Lee también:
Las fragancias del verano
Moda
6 fragancias ideales para el verano
Julio 15, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
fragancias
Especiales
Las fragancias que revelan tu personalidad en primavera
Marzo 12, 2020
 · 
Comercial
donatella-versace-se-despide-nuevo-director-creativo.jpg
Moda
Donatella Versace dice adiós a Versace; Dario Vitale es el nuevo director creativo de la firma italiana
Marzo 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

tendencias moda
Melisa Velázquez
Relacionadas
Los pañuelos Hermès son de buena suerte
Moda
El secreto de buena suerte oculto en los pañuelos Hermès que atrae prosperidad
Mayo 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Bvlgari nombra a Florence Pugh como su nueva embajadora
Moda
Florence Pugh brilla como el nuevo rostro de la alta joyería de Bvlgari
Mayo 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las joyas de Elizabeth Taylor que Travis Kelce regaló a Taylor Swift
Moda
Travis Kelce sorprende a Taylor Swift con joyas históricas de Elizabeth Taylor valuadas en millones
Mayo 19, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Jungkook revoluciona el estilo de Calvin Klein con una propuesta minimalista y rebelde de edición limitada
Moda
Jungkook revoluciona el estilo de Calvin Klein con una propuesta minimalista y rebelde de edición limitada
Mayo 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
tissot-house-donde-el-tiempo-se-convierte-en-experiencia.jpg
Moda
Tissot House: donde el tiempo se convierte en experiencia
Mayo 06, 2026
 · 
Caras
¡Times Square se convierte en pasarela! Cindy Crawford cierra el desfile de Gucci
Moda
¡Times Square se convierte en pasarela! Cindy Crawford cierra el desfile de Gucci
Gucci llevó la pasarela al corazón de Nueva York y se convirtió en el epicentro de celebridades que celebraron la moda en una noche mágica.
Mayo 17, 2026
 · 
Tania Franco
bulova-tiene-el-regalo-para-celebrar-a-mama-que-perdura-con-en-el-tiempo.png
Moda
Este es el regalo para celebrar a mamá que perdura con el tiempo
Abril 23, 2026
 · 
Caras
82A537-9001_829987-9001_82A536-1001_40_V01.jpg
Moda
En el corazón de los talleres de Alta Joyería de Chopard, florece una nueva colección: Caroline’s Garden
Este conjunto de vibrantes creaciones invita a adentrarse en el mundo de Caroline Scheufele, Copresidenta y Directora Artística de la Maison, donde la naturaleza reina como la musa suprema.
Mayo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez