Más que una tendencia pasajera, el Christiancore se perfila como un lenguaje visual que reinterpreta códigos tradicionales como las cruces, el encaje, dorados y siluetas etéreas, bajo una mirada moderna y sofisticada.

Artistas como Rosalía han puesto en la mira esta tendencia, donde las imágenes religiosas y la fe, se funden para crear una estética con un tinte celestial y acabado lujoso que no pasa desapercibido.

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¿Cómo es la tendencia de moda Christiancore?

El christiancore surgió en TikTok en 2023 como una tendencia impulsada por jóvenes que comparten imaginería religiosa y frases espirituales, que al ser difundidos por los diferentes medios de moda, se define como una “religión estética” que transforma símbolos cristianos en un lenguaje visual, convirtiendo la fe en imagen y la devoción en estética dentro de una búsqueda de significado en la cultura digital.

Christiancore: cruces, encaje y estética celestial, la tendencia que redefine el lujo en 2026 Getty Images

Elementos de la tendencia Christiancore

El Christiancore no busca la literalidad religiosa, sino la carga simbólica de lo sagrado como recurso estético, así es como las cruces dejan de ser únicamente un ícono devocional para convertirse en piezas centrales del diseño, dando como resultado es una estética que oscila entre lo espiritual y lo provocador.

El encaje, por su parte, recupera protagonismo como material clave, a través de capas superpuestas, transparencias dramáticas y vestidos que evocan vestimentas litúrgicas reinterpretadas para alfombras rojas y editoriales de moda. L

Otro elemento fundamental es la paleta cromática: blancos marfil, dorados envejecidos, negros profundos y toques de rojo vino, que refuerzan la sensación de misticismo y lujo solemne, como si cada prenda formara parte de una narrativa casi ceremonial.

De la iglesia a las pasarelas

Diseñadores y casas de moda han incorporado el Christiancore en pasarelas con referencias góticas, eclesiásticas y barrocas, mientras que también se extiende al street style con cruces, velos y prendas de inspiración sacra, pues más que una tendencia, plantea el debate sobre si lo sagrado puede transformarse en lujo sin perder su esencia.

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