Schiaparelli deslumbra en París con su nueva colección de Alta Costura

Bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry, la firma presentó su colección Otoño/Invierno 2026-2027, titulada “The Abyss” (el abismo”, una propuesta inspirada en el surrealismo y el mundo marino.

La colección destacó por siluetas escultóricas, corsés de inspiración anatómica, tejidos iridiscentes y detalles que evocaban criaturas del océano. Roseberry combinó el ADN surrealista de la firma fundada por Elsa Schiaparelli con una visión futurista, incorporando aplicaciones metálicas, texturas orgánicas y vestidos de alta costura que parecían auténticas piezas de arte.

Como ya es tradición, el front row reunió a varias de las figuras más importantes del entretenimiento, la moda y el cine.

Bad Bunny llamó la atención con un traje amarillo mantequilla. Además estuvo Michelle Yeoh, Emma Corrin, Vera Wang, Chiara Ferragni y más.

En la pasarela también desfilaron reconocidas modelos internacionales como Karlie Kloss, Anok Yai y Mona Tougaard.