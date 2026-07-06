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Schiaparelli deslumbra en París con su nueva colección de Alta Costura

La casa de moda inauguró la Semana de la Alta Costura de París con una de las pasarelas más esperadas de la temporada

Julio 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry, la firma presentó su colección Otoño/Invierno 2026-2027, titulada “The Abyss” (el abismo”, una propuesta inspirada en el surrealismo y el mundo marino.

La colección destacó por siluetas escultóricas, corsés de inspiración anatómica, tejidos iridiscentes y detalles que evocaban criaturas del océano. Roseberry combinó el ADN surrealista de la firma fundada por Elsa Schiaparelli con una visión futurista, incorporando aplicaciones metálicas, texturas orgánicas y vestidos de alta costura que parecían auténticas piezas de arte.

Como ya es tradición, el front row reunió a varias de las figuras más importantes del entretenimiento, la moda y el cine.

Bad Bunny llamó la atención con un traje amarillo mantequilla. Además estuvo Michelle Yeoh, Emma Corrin, Vera Wang, Chiara Ferragni y más.

En la pasarela también desfilaron reconocidas modelos internacionales como Karlie Kloss, Anok Yai y Mona Tougaard.

Schiaparelli
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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