Gucci presenta su nueva colección de Alta Joyería: una oda al legado, la naturaleza y la excelencia artesanal italiana

Inspirada en la belleza de las flores, la elegancia de los elementos náuticos y los motivos más emblemáticos de Gucci, la colección se despliega en cuatro familias distintivas: Gucci Flora, Gucci Nodo, Everlasting G e Iconic Signatures, que incluye Horsebit y Marina Chain. Cada una de ellas es un reflejo del compromiso inquebrantable de la Casa con la excelencia de la artesanía italiana.

Gucci Flora

Esta colección de Alta Joyería celebra el vínculo histórico de la Casa con el mundo natural. Creado en 1966 por el ilustrador Vittorio Accornero para un pañuelo de seda concebido como obsequio para Grace Kelly, el motivo Flora se ha consolidado desde entonces como uno de los emblemas más icónicos y perdurables de la Casa. En esta colección, el universo Flora florece una vez más a través de una selección de piezas de Alta Joyería que reinterpretan su esencia mediante extraordinarias gemas y técnicas de elaboración innovadoras.

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Un collar de impacto, unos pendientes y varios anillos capturan la naturaleza efímera de las amapolas a través de formas contemporáneas y de gran fuerza expresiva. Sus pétalos se delinean con rubíes, realzados por turmalinas rubelita en el centro, cuyas intensas tonalidades entre el rojo y el púrpura irradian una luminosidad excepcional. El titanio se emplea para esculpir los pétalos en generosas capas superpuestas, aportándoles volumen y estructura, mientras que la técnica calada à jour permite que la luz atraviese cada creación, dotándola de una presencia vibrante y casi viva.

La línea Lily es la gran protagonista de la colección, distinguida no solo por la extraordinaria calidad de sus gemas, sino también por la maestría artesanal que da vida a cada una de sus creaciones. Este conjunto reinterpreta la flor de lis, emblema de Florencia, en un collar, unos pendientes, un anillo y un broche concebidos con una excepcional destreza técnica. Elaboradas meticulosamente en titanio, zafiros azules y diamantes, las formas de los pétalos se delinean mediante un pavé degradado, cuyos tonos transitan con precisión desde un azul profundo hasta delicados matices más claros, realzando la belleza y el refinamiento de cada pieza.

El conjunto Orchid, compuesto por un collar, unos pendientes y un anillo, se distingue por la delicadeza de sus elegantes flores, elaboradas en oro blanco, diamantes resplandecientes y zafiros rosas de Madagascar. Como creación independiente, el broche White Orchid recrea la belleza de una orquídea sobre un tallo de titanio blanco, engastada con diamantes blancos y un vibrante diamante amarillo en su centro, aportando un cautivador contraste de luz y color.

Como nueva incorporación a esta colección floral, el conjunto Peonies se presenta en oro y diamantes blancos, evocando una estética de extraordinaria suavidad, delicadeza y elegancia.

Gucci Nodo

Inspirada en el universo náutico, la línea Gucci Nodo reinterpreta la cuerda —símbolo de fortaleza, unión y tradición marinera— como una cadena de líneas fluidas y extraordinaria flexibilidad. Introducido por Gucci en la década de 1960, este motivo cobra nueva vida en una serie de collares, pulseras, anillos y pendientes de Alta Joyería, caracterizados por una cadena de excepcional suavidad que se adapta al cuerpo con una caída natural y una elegancia inconfundible.

Un conjunto protagonizado por aguamarinas realza el motivo de la cuerda en un collar de doble hilera de diamantes blancos engastados en pavé, realzado por un deslumbrante colgante de aguamarina de delicado tono azul y acentuado con vibrantes esmeraldas verdes. Unos pendientes colgantes a juego completan este conjunto de elegancia fresca y refinada.

Cuando se trabaja en rutenio y diamantes negros, el diseño de la cuerda adquiere un aire sofisticado y elevado, ideal para la noche. Este conjunto, compuesto por un collar, una pulsera y un anillo en tonos negros, con zafiros amarillos de Sri Lanka en el centro y diamantes canary zimmi, constituye un estudio de modernidad y contraste.

El conjunto de turmalinas paraíba azules aporta una energía completamente distinta, grácil y delicada, con ondulaciones de turmalinas, zafiros y diamantes trabajados en un collar y unos pendientes a juego. Flexible y resplandeciente en tonos azules y blancos, este conjunto evoca la brisa marina y la serenidad del océano en un día de verano.

La interpretación en esmeraldas verdes y diamantes presenta un diseño versátil de contornos sinuosos y contemporáneos. Un collar tipo choker, engastado en diamantes, se acompaña de una pulsera de elegancia clásica, ambos realzados por una esmeralda colombiana de intenso color y talla en forma de abanico.

Mostrando la versatilidad del motivo de la cuerda, el conjunto en aguamarina azul y turmalina ofrece una armoniosa combinación de azules y verdes oceánicos, realzada con diamantes blancos. El collar se adorna con dos colgantes: una generosa aguamarina Santa María de talla pera de 25,79 quilates y una turmalina Lagoon de talla cojín, acompañados de un anillo a juego engastado en diamantes y turmalina. Un segundo anillo propone un juego cromático de azules y verdes acuáticos, con una aguamarina verde de talla pera rodeada de zafiros azules contrastantes y diamantes blancos puros.

Everlasting G

Esta colección contemporánea traduce uno de los motivos más reconocibles de Gucci al lenguaje de la Alta Joyería. La versátil propuesta reinterpreta el logotipo ‘G’ de la Casa en un motivo geométrico alargado, trabajado en generoso pavé de diamantes.

Un pararé en oro blanco, turmalina verde y diamantes da vida al motivo G a través de formas geométricas definidas, realzadas por delicados diamantes talla baguette que subrayan la pureza de las líneas. En cada pieza, una vibrante turmalina ocupa el centro de la composición, iluminando el conjunto con su intensa luminosidad verde.

Demostrando su infinita versatilidad, el motivo se presenta también en una versión más delicada, donde el logotipo estilizado de Gucci en oro blanco y diamantes blancos se ve acentuado por espinelas de un suave tono rojo rosado, en un conjunto atemporal de collar y pendientes de refinada elegancia.

Iconic Signatures

Las piezas de esta colección de Alta Joyería amplían el diálogo con los motivos más perdurables de la Casa: el Horsebit y la cadena Marina. Concebido originalmente como un adorno para mocasines, el símbolo Horsebit representa una estilización del cierre metálico de doble aro y barra presente en las bridas ecuestres, convirtiéndose de inmediato en un emblema del legado de Gucci. Por su parte, el motivo de la cadena Marina de Gucci se inspira en el universo de la náutica y la navegación.

El Horsebit regresa en una serie de conjuntos. El conjunto en oro blanco, tsavoritas y diamantes, compuesto por un collar, unos pendientes y un anillo de múltiples dedos, reinterpreta las formas fluidas del Horsebit a través de diamantes y vibrantes tsavoritas verdes. Un parure en diamantes blancos y tanzanitas azules presenta estas mismas formas sofisticadas con una luminosidad más fría y penetrante, en un collar de doble motivo, pendientes, pulsera y anillo. Un tercer conjunto en oro blanco y diamantes puros ofrece el Horsebit en su expresión más clásica y atemporal.

La colección Marina Chain eleva este motivo náutico a una expresión audaz de formas curvas y elegantes. El parure incluye un collar colgante formado por una doble cadena Marina enriquecida con berilos dorados y zafiros amarillos, acompañado de pendientes de líneas curvas y una pulsera a juego engastada con gemas. Este conjunto cálido y luminoso captura la esencia de la inquebrantable dedicación de Gucci a la belleza en todas sus formas.