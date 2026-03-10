Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week

El desfile Fall/Winter 2026 de Louis Vuitton, presentado en el Louvre durante Paris Fashion Week, reunió a un front row repleto de celebridades que marcaron pauta de estilo. Bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière, la maison reafirmó su estética sofisticada.

Zendaya

La actriz se encuentra en su “bride era” apostó por lo obvio: el blanco. Su look con cuello alto y falda de volumen asimétrico reafirma la tendencia de siluetas limpias con dramatismo sutil, una estética que dialoga con la arquitectura del Louvre y con la visión futurista de Ghesquière.

Getty Images.

Lisa

La estrella de BLACKPINK combinó una blusa romántica con mangas abullonadas en tono crema con pantalones de cuero negro. El look también subraya la tendencia de tops estructurados con inspiración vintage, reinterpretados con piezas contemporáneas.

Getty Images.

Chloë Grace Moretz

La actriz optó por un conjunto en tonos claros que reinterpretó el tailoring femenino con un enfoque más relajado. El cinturón marcando la cintura y la silueta ligeramente utilitaria reflejan otra de las direcciones de la temporada: la sastrería suave, cómoda pero refinada, pensada para un lujo cotidiano.

Getty Images.

Ana de Armas

La española llevó un vestido blanco de espalda descubierta, que fusiona elegancia clásica con sensualidad moderna. La silueta fluida y el cuello alto reflejan la tendencia de vestidos minimalistas con detalles inesperados, una fórmula que sigue dominando la moda de alfombra roja y eventos de lujo.

Getty Images.

Félix (Stray Kids)

El cantante surcoreano apostó por una propuesta más relajada que demuestra cómo el lujo contemporáneo abraza el estilo casual. Con chaqueta texturizada, jeans y accesorios de la maison, su look representa la tendencia del mix entre piezas clásicas de lujo y denim, cada vez más presente en las colecciones actuales.

Getty Images.

Entre siluetas estructuradas, minimalismo sofisticado y contrastes entre romanticismo y actitud urbana, las celebridades invitadas demostraron que la moda de hoy se mueve entre la elegancia atemporal y la experimentación contemporánea.