Las teorías conspirativas que rodean el desfile de Matières Fécales en Paris Fashion Week

El más reciente desfile de Matières Fécales durante la Paris Fashion Week no pasó desapercibido. La colección titulada The 1% se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la temporada, no solo por su estética radical, sino también por las interpretaciones que generó en redes sociales.

La marca, fundada por el dúo creativo Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran, es conocida por su enfoque provocador dentro de la moda conceptual. En esta ocasión, su propuesta abordó temas como el poder, la desigualdad y el llamado “precio de la belleza”.

Las teorías conspirativas que surgieron tras el desfile

La colección se estructuró en tres partes que exploran distintos símbolos asociados a las élites y a las estructuras de poder.

La primera sección retoma los arquetipos clásicos de la riqueza: siluetas inspiradas en los años cincuenta, perlas, trajes elegantes y sombreros de copa que evocan el imaginario de la alta sociedad. Enfocado a mujeres de edades más avanzada.

¿El dinero es poder?

Las modelos aparecieron con billetes cubriendo los ojos como si fueran vendas, chaquetas adornadas con dólares y siluetas inspiradas en la alta sociedad. En este universo, la riqueza no solo define estatus, también condiciona la forma en que se mira y se interpreta el mundo. Así, la colección subraya la idea de que para ese “1%”, el dinero funciona como filtro, identidad y, en última instancia, como la manifestación más visible del poder.

La eterna juventud

Uno de los momentos más comentados del desfile fue la aparición del multimillonario Bryan Johnson, conocido por su obsesiva búsqueda de la longevidad. El empresario tecnológico —que invierte millones de dólares en su proyecto personal para retrasar el envejecimiento mediante estrictas rutinas de alimentación, sueño, ejercicio y monitoreo médico— caminó la pasarela como parte de la colección recordando el fenómeno en Hollywood por perseguir una eterna juventud.

El precio de la belleza es dolor

En los últimos años, Hollywood ha vivido una nueva ola de cirugías estéticas, tratamientos invasivos y procedimientos anti-edad, impulsados por la presión de mantenerse jóvenes frente a la exposición constante de redes sociales y cámaras de alta definición.

En ese sentido, los rostros intervenidos, las cicatrices simuladas y el maquillaje prostético que aparecieron en la pasarela funcionan como una metáfora inquietante, una reflexión sobre hasta dónde puede llegar la obsesión contemporánea por la perfección física y quién está dispuesto a pagar ese precio.