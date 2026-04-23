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Jacob Elordi es el nuevo embajador de la fragancia BLEU DE CHANEL

Más que un nuevo rostro para BLEU DE CHANEL, Jacob Elordi se ha consolidado como uno de los actores más fascinantes de su generación.

Abril 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Saltó a la fama con Euphoria, donde interpretó a Nate Jacobs, un personaje complejo e inquietante que le valió reconocimiento internacional. En 2023, Elordi participó en Saltburn, dirigida por Emerald Fennell, e interpretó a Elvis Presley en Priscilla, de Sofia Coppola.

Desde entonces, ha asumido con éxito una serie de papeles transformadores. Elordi protagonizó la premiada miniserie The Narrow Road to the Deep North, dirigida por Justin Kurzel. Elordi interpreta a la Criatura en Frankenstein, de Guillermo del Toro, actuación que le valió una nominación al Óscar a Mejor Actor de Reparto. También interpreta a Heathcliff en la reinterpretación de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell, junto a Margot Robbie. Robbie ya había participado en See You at 5 (2024), un cortometraje romántico de Luca Guadagnino creado para la campaña global de la icónica fragancia N°5.

Ahora, Elordi se convierte en el rostro de BLEU DE CHANEL para 2026. Un papel que refleja una masculinidad moderna e instintiva y un espíritu que prioriza la individualidad sobre las convenciones.

«He seguido la carrera de Jacob Elordi durante varios años, desde Euphoria. Lo conocí en el rodaje de See You at 5 para N°5, donde comparte cartel con Margot Robbie, y fue toda una revelación. Encarna a la perfección BLEU DE CHANEL: expresa libertad, misterio, magnetismo y una masculinidad que fusiona la modernidad con una cierta elegancia clásica». — Thomas du Pré de Saint Maur, Director Global de Recursos Creativos de Fragancias y Belleza de CHANEL

«BLEU DE CHANEL tiene una fuerte conexión con el cine. Los cineastas y actores que han colaborado con la Maison antes que yo son personas a las que respeto y admiro profundamente. Formar parte de esta historia es un honor». — Jacob Elordi, embajador de BLEU DE CHANEL

La nueva campaña BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF, protagonizada por Jacob Elordi, se presentará en mayo de 2026.

Jacob Elordi Chanel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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