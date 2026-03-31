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El desfile de modas de 20 diseñadores mexicanos por El Diablo Viste a la Moda 2

De la Casa Azul al Museo Anahuacalli,Anne Hathaway y Meryl Streep trazaron un recorrido simbólico que conectó arte, moda y tradición mexicana

Marzo 31, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway y Meryl Streep cierran su visita con un desfile de 20 diseñadores mexicanos

Mauricio López

La visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a México no solo marcó el inicio de la promoción de El Diablo Viste a la Moda 2, sino que se convirtió en un auténtico homenaje a la cultura mexicana, cuidadosamente construido a través de sus locaciones.

Anne Hathaway y Meryl Streep cierran su visita con un desfile de 20 diseñadores mexicanos - Museo Anahuacalli

Mauricio López

La primera parada fue la icónica Casa Azul de Frida Kahlo, un espacio profundamente ligado a la identidad artística del país. Ahí, ambas actrices conectaron con el legado de una de las figuras más representativas del arte mexicano, estableciendo el tono de una jornada cargada de simbolismo.

El recorrido continuó en el Museo Anahuacalli, recinto diseñado por Diego Rivera, cuya arquitectura de piedra volcánica evoca las raíces prehispánicas y la visión del muralista de crear una “ciudad del arte”. Este espacio funcionó como el hilo conductor del evento, uniendo pasado y presente en una narrativa donde la moda dialoga con la historia y la identidad cultural de México.

Anne Hathaway y Meryl Streep cierran su visita con un desfile de 20 diseñadores mexicanos

Mauricio López

La jornada cerró con una pasarela que reunió 20 looks de 20 diseñadores mexicanos. Algunos de los presentes en la pasarela fueron Iván Ávalos, Jesús de la Garsa, Julia y Renata, Kris Goyri, María Ponce, Neithan Herbert, Olmos y Flores, Raquel Orozco, L/Z Takamura, Vero Solís y Zurce.

Museo Anahuacalli- pasarela - Anne Hathaway y Meryl Streep en México

Mauricio López

Más que una visita promocional, la presencia de Hathaway y Streep en México se transformó en un tributo visual y cultural, donde el arte, la moda y la historia se entrelazaron para rendir homenaje al país. En la pasarela pudimos ver Mariana Zaragoza, Ceci de la Cueva y más personalidades que llevaron la moda mexicana con orgullo.

Anne Hathaway Meryl Streep El Diablo Viste a La Moda Diseño de modas Frida y Diego
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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