Los mejores looks de Sarah Pidgeon, la actriz del momento que dio vida a Carolyn Bessette-Kennedy

Con una elegancia sobria y un magnetismo silencioso, Sarah Pidgeon logra capturar la esencia de Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la miniserie que llegó a su fin esta semana.

La actriz entrega una interpretación contenida pero profundamente poderosa. A su lado, Paul Anthony Kelly, en el papel de John F. Kennedy Jr., construye una química que revive una de las historias más fascinantes y observadas de los años 90. Sin duda, detrás del personaje, Sarah ha sorprendido con su delicado instinto para la moda, aquí te decimos cuáles han sido sus mejores looks.

Inspiración shakespeariana

Al asistir a la presentación SS26 de Khaite, un look que fusiona romanticismo y modernidad, reafirmando su afinidad por piezas con carácter que elevan el minimalismo hacia una estética más teatral y contemporánea.

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Balance fashionista

En el desfile de Loewe durante la Paris Fashion Week, Sarah Pidgeon reafirmó su estética depurada con un look que combinó sobriedad y sofisticación. La actriz apostó por una blusa de cuero con caída relajada y cuello envolvente, contrastada con pantalones en tono claro que equilibraron la silueta.

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Flecos y tonos pastel

En la Milan Fashion Week, apostó por una propuesta más ligera y femenina, combinando una blusa de punto en tono neutro con una falda de flecos en amarillo suave que aportó movimiento y frescura al look.

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El animal print nunca muere...

Sarah Pidgeon llevó el animal print a un terreno elegante y pulido con un abrigo de leopardo de silueta clásica que elevó por completo el look. Combinado con medias oscuras, stilettos negros y gafas minimalistas.

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Poder femenino en un abrigo

Una estética urbana con tintes vanguardistas al salir de ABC Studios en Nueva York, luciendo un abrigo de acabado brillante en tono oscuro que aportó dramatismo y modernidad al look. Vestida por Emma Jade Morrison.

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After party de Love Story

Acaparó todas las miradas durante la fiesta posterior al estreno de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette en Nueva York, donde lució un vestido de líneas geométricas en negro que estilizó su silueta, rematado con un bajo de plumas en tono claro que aportó movimiento y un aire etéreo.

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Sarah Pidgeon está viviendo ese momento en el que todo empieza a tomar forma. Tras el gran recibimiento de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, su trabajo conectó de manera especial con el público, dejando ver una actriz sensible, cercana y con una presencia difícil de ignorar.