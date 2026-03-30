Revista
Síguenos en:
Moda

Los mejores looks de Sarah Pidgeon, la actriz del momento que dio vida a Carolyn Bessette-Kennedy

Con el emotivo cierre de Love Story, Sarah Pidgeon se posiciona como una de las actrices más comentadas del momento

Marzo 29, 2026 • 
Tania Franco
Los mejores looks de Sarah Pidgeon, la actriz del momento que dio vida a Carolyn Bessette-Kennedy

Getty Images.

Con una elegancia sobria y un magnetismo silencioso, Sarah Pidgeon logra capturar la esencia de Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la miniserie que llegó a su fin esta semana.

La actriz entrega una interpretación contenida pero profundamente poderosa. A su lado, Paul Anthony Kelly, en el papel de John F. Kennedy Jr., construye una química que revive una de las historias más fascinantes y observadas de los años 90. Sin duda, detrás del personaje, Sarah ha sorprendido con su delicado instinto para la moda, aquí te decimos cuáles han sido sus mejores looks.

Inspiración shakespeariana

Al asistir a la presentación SS26 de Khaite, un look que fusiona romanticismo y modernidad, reafirmando su afinidad por piezas con carácter que elevan el minimalismo hacia una estética más teatral y contemporánea.

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Getty Images.

Balance fashionista

En el desfile de Loewe durante la Paris Fashion Week, Sarah Pidgeon reafirmó su estética depurada con un look que combinó sobriedad y sofisticación. La actriz apostó por una blusa de cuero con caída relajada y cuello envolvente, contrastada con pantalones en tono claro que equilibraron la silueta.

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Getty Images.

Flecos y tonos pastel

En la Milan Fashion Week, apostó por una propuesta más ligera y femenina, combinando una blusa de punto en tono neutro con una falda de flecos en amarillo suave que aportó movimiento y frescura al look.

Sarah Pidgeon- Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Getty Images.

El animal print nunca muere...

Sarah Pidgeon llevó el animal print a un terreno elegante y pulido con un abrigo de leopardo de silueta clásica que elevó por completo el look. Combinado con medias oscuras, stilettos negros y gafas minimalistas.

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Getty Images.

Poder femenino en un abrigo

Una estética urbana con tintes vanguardistas al salir de ABC Studios en Nueva York, luciendo un abrigo de acabado brillante en tono oscuro que aportó dramatismo y modernidad al look. Vestida por Emma Jade Morrison.

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Getty Images.

After party de Love Story

Acaparó todas las miradas durante la fiesta posterior al estreno de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette en Nueva York, donde lució un vestido de líneas geométricas en negro que estilizó su silueta, rematado con un bajo de plumas en tono claro que aportó movimiento y un aire etéreo.

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Getty Images.

Sarah Pidgeon está viviendo ese momento en el que todo empieza a tomar forma. Tras el gran recibimiento de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, su trabajo conectó de manera especial con el público, dejando ver una actriz sensible, cercana y con una presencia difícil de ignorar.

John F. Kennedy Carolyn Bessette-Kennedy
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
chanel_chanel-25-handbag-campaign-7-LD.jpg
Moda
Margot Robbie protagoniza la nueva campaña de Chanel
Marzo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Q125_Brand_Model_06 - PR ONLINE ONLY.jpg
Moda
Esta primavera lleva el accesorio clave: collar de corazón
Marzo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
LONGCHAMP_LE_FOULONNE_TOILE_1.png
Moda
Complice, la nueva propuesta de Longchamp para Primavera–Verano 2026
Marzo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La chaqueta Chanel de mujer que Harry Styles convirtió en su nuevo statement
Moda
La chaqueta Chanel de mujer que Harry Styles convirtió en su nuevo statement
Marzo 20, 2026
 · 
Tania Franco
El hermano incómodo de Jackie Kennedy
Personalidades
El hermano incómodo de Jackie Kennedy
Julio 28, 2020
 · 
Alejandra Morón
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
Moda
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
La actriz recupera el icónico diseño de Eugene Alexander que Whitney Houston usó en 1987 y que décadas después Sarah Jessica Parker, ¿Qué une a estas tres mujeres?
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Jackie Kennedy y John F. Kennedy
Personalidades
¿Cómo fue la última noche de John F. Kennedy?
Mayo 29, 2018
 · 
Alejandra Morón
yakampot sharon drijanski concha orvañanos
Moda
Yakampot presenta su nueva colección, colaboración de Concha Orvañanos y Sharon Drijanski
Inspiradas por la conexión con la tierra y los árboles, Sharon Drijanski y Concha Orvañanos se unen para crear una colección única.
Junio 13, 2023
 · 
Iñaki Varela