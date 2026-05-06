Tissot House: donde el tiempo se convierte en experiencia

En el universo del lujo contemporáneo, pocas marcas logran transformar un producto en una vivencia sensorial completa como Tissot, una marca suiza que abarca más de 170 años, marcados por la innovación, la tradición y una influencia significativa en la industria relojera mundial.

Fundada en Le Locle, Suiza, cuna de la alta relojería, hoy cada reloj encarna una fusión de herencia e innovación, que sigue construyendo un legado perdurable que desafía las limitaciones del tiempo. Más allá de la relojería y el cronometraje, Tissot acompaña a las personas en cada momento, celebrando no sólo los logros, sino el propio viaje.

Tissot House: una experiencia que marcó el pulso de la relojería suiza

Tissot presentó Tissot House, un concepto que redefinió la manera de acercarse a la relojería suiza, convirtiendo cada detalle en una narrativa de estilo, precisión e innovación. A través de cinco salas conceptuales: Swiss Made, Gentleman, Lady, MotoGp y NBA, los invitados vivieron un recorrido inmersivo que reflejó los pilares de Tissot y su excelencia relojera a lo largo de su historia.

SWISS MADE ROOM

Fue concebida como una sala para explorar a profundidad los movimientos, tecnologías y materiales que dan vida a cada reloj Tissot. Sin duda, un espacio que permitió adentrarse en los mecanismos de cada reloj desde el corazón, comprendiendo el valor añadido que distingue a la marca y respalda su precisión.

GENTLEMAN ROOM

Una de nuestras salas favoritas, impregnada con el espíritu del gran lanzamiento de la extensión de la colección Gentleman y las nuevas ediciones del Tissot Visodate perpetúan. A través de distintos estilos, los asistentes encontraron el reloj perfecto para celebrar logros personales, acompañar su estilo de vida y complementar su identidad con la elegancia y precisión que distingue a Tissot.

LADY ROOM

Aquí se celebró la esencia multifacética de la mujer contemporánea. A través de colecciones como SRV, Ballade, PRX, Seastar y T-Race, los asistentes descubrieron piezas que acompañan cada faceta femenina: desde lo clásico hasta lo trendy, pasando por lo deportivo y lo aesthetic.

MOTO GP ROOM

Dedicado a la velocidad y la innovación, esta sala destacó el papel de Tissot como timekeeper oficial de MotoGP, donde fueron presentadas novedades de la colección T-Race, que ofrece ediciones limitadas en cuarzo y automático, destacando por su diseño, inspirado en la competición con detalles como biseles de disco de freno y pulsadores tipo manillar.

NBA ROOM

Finalmente, los invitados descubrieron las ediciones especiales desarrolladas en colaboración con la NBA, así como el alcance global del patrocinio de la marca. En esta sala destacó el papel de Tissot como cronometrador oficial, donde la precisión absoluta es fundamental para medir cada instante del juego en todas las canchas del mundo.

Cada espacio fue concebido como un punto de encuentro entre tradición y vanguardia, donde las nuevas colecciones y lanzamientos de la firma cobran vida en un entorno cuidadosamente curado para conectar con una audiencia contemporánea que busca piezas con carácter y personalidad.

Asimismo, durante esta celebración se anunció que la marca apostará por más experiencias que involucren patrocinios deportivos con MotoGP y NBA en Estados Unidos, Canadá, así como en Europa.

Otro plan en marcha es acercarse a creadores de contenidos que compartan los valores de la marca, para que a través de sus audiencias puedan vivir experiencias únicas por medio del contenido generado por ellos, maximizando la presencia y el patrocinio de la marca en eventos importantes del ciclismo profesional, como L’Étape México by Tour de France.

Más que una exhibición, Tissot House fue una declaración de intenciones: una plataforma de inspiración y creatividad donde el concepto de brand experience alcanzó su máxima expresión. Aquí, el lujo no se limita a lo tangible; se vive, se explora y se redefine a través de cada interacción.