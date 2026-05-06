Zac Efron y la emotiva llamada de Michael Jackson que cambió su vida: “Los sueños sí se hacen realidad”

A raíz del estreno de la esperada biopic de Michael Jackson, volvió a viralizarse una emotiva entrevista de 2012 en la que Zac Efron compartió cómo una inesperada llamada telefónica del cantante cambió su vida para siempre.

Instagram @michaeljackson

Durante su participación en The Graham Norton Show, el actor relató que el momento ocurrió alrededor de 2008 mientras se encontraba en París junto al director y coreógrafo Kenny Ortega, responsable de High School Musical y cercano colaborador de Michael Jackson.

Instagram: Disney Channel

Según contó Efron, Ortega le pasó el teléfono diciéndole que alguien quería hablar con él. Instantes después escuchó una voz presentarse como Michael Jackson. El actor confesó que quedó completamente en shock y apenas pudo decirle que era su héroe y un gran fan de su trabajo. A lo que el cantante le pidió que le pasara el teléfono a Kenny.

No sabía qué decir. Me quedé sin palabras y empecé a hablar sin sentido. Zac Efron.

Los sueños se cumplen

Aunque la primera conversación fue breve, minutos después el teléfono volvió a sonar. Era nuevamente Michael Jackson, pero esta vez para hablar directamente con él. Zac recordó que el intérprete de Billie Jean le dijo que era fan de High School Musical y que admiraba su trabajo como actor.

Le dije: “¿Sabes quién soy?”. Y empecé a llorar. Eso hizo que él también llorara. Los dos estábamos llorando por teléfono. Zac Efron

Princess Diana Archive/Getty Images

El actor aseguró que el cantante cerró la conversación con una frase que nunca olvidó: “Los sueños realmente se hacen realidad, ¿no?”. La anécdota volvió a emocionar a los fans tras el renovado interés mundial por la vida y legado de Michael Jackson gracias al estreno de su nueva película biográfica.