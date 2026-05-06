Georgina Rodríguez llevó un rosario de 7 millones de euros a la Met Gala 2026

La joya que llevó Georgina Rodríguez fue diseñada como un objeto único que fusiona devoción religiosa y alta joyería, alineándose con la temática del evento, “fashion is art”, que este año explora la moda como una forma de expresión artística.

El rosario fue elaborado en oro blanco de 18 quilates e incorpora cinco perlas naturales, además de un total de 64 diamantes. 53 distribuidos en la cadena y 11 en la cruz, lo que eleva significativamente su valor. La pieza también incluye un medallón con la imagen de la Virgen de Fátima rodeada de diamantes, reforzando el concepto espiritual del conjunto.

Uno de los detalles más personas del accesorio es que en el reverso del medallón están grabados los nombres de sus hijos y de su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, lo que convierte la joya no solo en un símbolo de lujo, sino también en una pieza íntima y familiar.

El diseño del look completo estuvo a cargo del diseñador Ludovic de Saint Sernin, quien trabajó en conjunto con Georgina Rodríguez para trasladar su fe en la Virgen de Fátima a una propuesta de alta costura. El rosario fue concebido deliberadamente como el elemento central del estilismo.