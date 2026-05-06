Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Georgina Rodríguez llevó un rosario de 7 millones de euros a la Met Gala 2026

La empresaria e influencer acaparó los reflectores no solo por su estilismo, sino por portar un rosario que se convirtió en uno de los elementos más comentados de la noche

Mayo 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
georgina-rodriguez.jpeg

Getty

La joya que llevó Georgina Rodríguez fue diseñada como un objeto único que fusiona devoción religiosa y alta joyería, alineándose con la temática del evento, “fashion is art”, que este año explora la moda como una forma de expresión artística.

El rosario fue elaborado en oro blanco de 18 quilates e incorpora cinco perlas naturales, además de un total de 64 diamantes. 53 distribuidos en la cadena y 11 en la cruz, lo que eleva significativamente su valor. La pieza también incluye un medallón con la imagen de la Virgen de Fátima rodeada de diamantes, reforzando el concepto espiritual del conjunto.

georgina-rodriguez.jpeg

Uno de los detalles más personas del accesorio es que en el reverso del medallón están grabados los nombres de sus hijos y de su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, lo que convierte la joya no solo en un símbolo de lujo, sino también en una pieza íntima y familiar.

El diseño del look completo estuvo a cargo del diseñador Ludovic de Saint Sernin, quien trabajó en conjunto con Georgina Rodríguez para trasladar su fe en la Virgen de Fátima a una propuesta de alta costura. El rosario fue concebido deliberadamente como el elemento central del estilismo.

georgina-rodriguez.jpeg

Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
timothée chalamet.jpg
Entretenimiento
La razón por la que Timothée Chalamet no asiste a la Met Gala 2026
Mayo 05, 2026
 · 
Tania Franco
blake-lively-justin-baldoni--1200x675.jpg
Entretenimiento
Blake Lively y Justin Baldoni ponen fin a su disputa legal
Mayo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
zoe-kravitz-harry-styles.jpeg
Entretenimiento
Zöe Kravitz y Harry Styles ya planean formar una familia
Mayo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Anne Hathaway
Entretenimiento
Los cambios del mundo editorial según El Diablo Viste a la Moda 2
Mayo 04, 2026
 · 
Tania Franco
cameron-diaz-esposo-tercer-hijo.jpeg
Entretenimiento
Cameron Diaz anuncia el nacimiento de su tercer hijo a los 53 años
La actriz estadounidense sorprendió al anunciar la llegada de su tercer hijo junto a su esposo, el músico Benji Madden
Mayo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El diablo viste a la moda 2
Entretenimiento
¿Qué pasó con Miranda Priestly? Las críticas que está recibiendo El Diablo Viste a la Moda 2
¿Es falta de carácter? El evidente cambio del personaje interpretado por Meryl Streep como editora en jefe de la revista Runway ha causado diversas críticas.
Mayo 03, 2026
 · 
Tania Franco
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
alondra-de-la-parra-esta-en-mexico-de-la-mano-de-gnp-seguros.jpeg
Entretenimiento
Alondra de la Parra está en México, de la mano de GNP Seguros
La directora de orquesta regresa a nuestro país para presentar el espectáculo Gershwin, la vida en azul, en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México.
Abril 30, 2026
 · 
Caras