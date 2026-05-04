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Zöe Kravitz y Harry Styles ya planean formar una familia

La actriz y el cantante se encuentran en el centro de la atención mediática tras diversos reportes que señalan que la pareja ya planea formar una familia, en medio de su reciente compromiso

Mayo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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De acuerdo con reportes publicados por Page Six y retomados por otros medios como People, la pareja que comenzó su relación en 2025, habría dado un paso importante al comprometerse tras menos de un año de relación, consolidando un vínculo que ha evolucionado rápidamente pese a mantener un perfil discreto ante la prensa.

En este contexto, fuentes cercanas señalan que tanto Kravitz como Styles ya han hablado abiertamente sobre la posibilidad de tener hijos en el futuro, lo que reflejaría el nivel de compromiso en su relación. Según estas versiones, el cantante estaría especialmente entusiasmado con la idea de convertirse en padre, mientras que la actriz comparte ese proyecto de vida.

Además, trascendió que la pareja incluso contempla la realización de dos bodas, una en Estados Unidos y otra en Reino Unido, como parte de sus planes a corto plazo, lo que refuerza la idea de que buscan construir una vida en común tan a nivel personal como familiar.

Cabe destacar que tanto Zöe Kravitz como Harry Styles han expresado en distintas entrevistas a lo largo de sus carreras su interés en construir una vida personal estable, equilibrando sus proyectos profesionales con aspiraciones familiares, lo que da mayor contexto a los recientes reportes.

Zoe Kravitz Harry Styles
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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