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Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita eliminar legalmente el apellido de su padre

La hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, dio un nuevo paso en el distanciamiento familiar al solicitar de manera formal eliminar el apellido “Pitt” de su nombre legal

Julio 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La joven, que recientemente cumplió 18 años, presentó la petición ante un tribunal de Los Ángeles para pasar a llamarse Vivienne Marcheline Jolie. La audiencia para revisar la petición está programada para el 2 de noviembre.

De acuerdo con los documentos judiciales, Vivienne indicó que la razón de la solicitud es de “carácter personal”. Además del distanciamiento que existe con su padre, el cambio también representa un homenaje a su abuela materna, Marcheline Bertrand, madre de Angelina Jolie.

La decisión de Vivienne no es un caso aislado dentro de la familia. En los últimos años, varios de los hijos de la ex pareja han optado por dejar de utilizar el apellido paterno de forma pública o iniciar los trámites legales para retirarlo oficialmente.

Shiloh formalizó el cambio tras cumplir la mayoría de edad, mientras que Maddox y Zahara también han iniciado procesos similares.

Aunque todavía no es oficial el cambio de nombre, Vivienne ya ha comenzado a utilizar únicamente el apellido Jolie, por ejemplo en los créditos de la producción teatral The Outsiders, en la que colaboró junto a su madre.

Angelina Jolie Brad Pitt
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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