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Rosalía pide disculpas a Argentina tras polémica publicación sobre la final del Mundial 2026

Mientras que muchos argentinos comenzaron a devolver las entradas del próximo concierto de la española, ella aseguró que no leyó el mensaje que fue interpretado como una burla hacia la selección argentina.

Julio 22, 2026 • 
Tania Franco
Rosalía pide disculpas a Argentina tras polémica publicación sobre la final del Mundial 2026

Rosalía quedó en el centro de la conversación en redes sociales después de compartir un video relacionado con la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. La publicación desató críticas entre sus seguidores argentinos y llevó a la artista a ofrecer una disculpa pública durante la mañana de este miércoles.

La cantante explicó que difundió el contenido porque tenía de fondo uno de sus temas, pero que no reparó en la frase incluida en el video. Ante la magnitud de la polémica, eliminó la publicación y aclaró que nunca tuvo la intención de ofender al país.

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Rosalía - “Focu ‘Ranni”

¿Qué publicó Rosalía sobre Argentina?

El conflicto comenzó cuando Rosalía compartió en TikTok un video publicado por Mia Khalifa, quien celebraba el triunfo de España sobre Argentina mientras sonaba “La Perla”, una canción de la intérprete catalana.

El clip incluía una frase que hacía referencia a que “las perlas” habían sido derrotadas. Debido al contexto de la publicación y al significado de la canción —que describe a una persona egocéntrica, poco confiable y preocupada por las apariencias—, numerosos usuarios argentinos consideraron que se trataba de una provocación contra su selección.

Aunque Rosalía eliminó el contenido poco después, las capturas y grabaciones comenzaron a circular en diferentes plataformas, donde la cantante recibió miles de comentarios negativos.

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Getty Images

Fans argentinos pidieron boicotear sus conciertos

La indignación también alcanzó los próximos conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires. En redes sociales, algunos usuarios aseguraron que venderían sus entradas, solicitarían reembolsos o dejarían vacíos sus asientos como una forma de protesta.

Rosalía pide disculpas a Argentina tras polémica publicación sobre la final del Mundial 2026

Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la cancelación de las presentaciones. Las versiones difundidas corresponden principalmente a llamados de algunos seguidores para boicotear los shows, no a una decisión tomada por la cantante, la promotora o el recinto.

¿Qué dijo Rosalía en su disculpa?

Tras varias horas de críticas, Rosalía publicó un mensaje en sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido y disculparse con sus seguidores argentinos.

Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón. Solo tengo amor por Argentina.
Rosalía.
¡Rosalía arranca una nueva era! 🩰La artista española dio inicio a su esperado #LUX Tour con un .jpg

Por ahora, Rosalía mantiene sus próximas fechas en Sudamérica y no existe confirmación oficial de cambios en sus conciertos de Buenos Aires. Su disculpa, sin embargo, continúa generando opiniones divididas entre quienes aceptaron su explicación y quienes consideran que debió revisar el contenido antes de compartirlo.

Rosalía Argentina
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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