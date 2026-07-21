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De qué murió LaToya Malcolm; esto de sabe del fallecimiento de la exconcursante de Miss Universe Jamaica

La industria de los certámenes de belleza en Jamaica está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz y bailarina y exconcursante de Miss Universe Jamaica, quien murió a los 35 años

Julio 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La noticia fue dada a conocer por la organización del certamen a través de un emotivo mensaje en redes sociales, en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos de la artista.

Hasta el momento la causa de muerte de LaToya Malcolm no ha sido revelada oficialmente. Ni su familia ni la organización de Miss Universe Jamaica han informado qué provocó su fallecimiento.

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En el comunicado difundido por Miss Universe Jamaica únicamente se confirmó su deceso y se destacó el legado que dejó dentro del certamen y en la industria del entretenimiento jamaicana, sin ofrecer más detalles sobre las causas de su muerte.

LaToya Malcolm participó en la edición 2024 de Miss Universe Jamaica, donde logró convertirse en una de las concursantes más recordadas. Ese mismo año obtuvo el título de Miss Jamaica Bikini International, consolidando su presencia en el mundo de los concursos de belleza.

Además de su trayectoria en los certámenes, Malcolm desarrolló una carrera de más de una década como actriz, bailarina e instructora de danza. También colaboró en proyectos comunitarios enfocados en brindar oportunidades y capacitación a jóvenes en situación vulnerable, por lo que era ampliamente reconocida por su compromiso social.

LaToya Malcolm
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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