Santiago Giménez protagoniza evento de Bvlgari en CDMX y comparte la lección que transformó su carrera

Bvlgari, el icónico joyero romano, organizó Bvlgari Talk, un exclusivo encuentro con Santiago Giménez en el que el futbolista compartió su historia de éxito, marcada por la dedicación, la resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia.

Alejado de la presión del campo de juego, esta conversación permitió conocer una faceta mucho más íntima y personal del delantero mexicano, pues más allá de los goles y los resultados, se trató de conocer la forma en que ha construido su carrera dentro y fuera del futbol.

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Santiago Giménez comparte su secreto del éxito en evento de Bvlgari

El Bvlgari Talk fue moderado por Mariana Chávez, conocida como La Chávez, y contó con la presentación de la actriz Carolina Miranda, y durante la charla, Santiago compartió experiencias personales y profesionales.

Giménez compartió en el Bvlgari Talk experiencias sobre los retos, la presión y el crecimiento que han marcado su trayectoria, mostrando una faceta más personal detrás del futbolista, basados en el trabajo y la resiliencia.

Elodie Theiller, Presidenta de Bvlgari para América Latina y el Caribe comentó: “Estamos orgullosos de celebrar figuras como Santiago Giménez. Su carrera refleja los valores fundamentales de BVLGARI: pasión, perseverancia y una búsqueda incesante de la excelencia.

Su espíritu inquebrantable y sus logros inspiradores resuenan profundamente con la audacia y sofisticación de nuestras creaciones. Este evento no solo honra su brillante carrera, sino que también subraya nuestro compromiso de asociarnos con aquellos que, como Santiago, encarnan la verdadera magnificencia romana”.

El vínculo de Bulgari con el futbol y el lujo

La presencia de Santiago Giménez refleja la apuesta de las marcas de lujo por atletas que destacan no solo por su talento deportivo, sino también por su autenticidad e impacto internacional.

Para la gran ocasión, Santiago lució un reloj Octo Finissimo de Bvlgari y piezas B.zero1, destacando la elegancia y el diseño icónico de la firma italiana, este último inspirado en el Coliseo romano.

Las piezas de Bvlgari que lució Giménez reflejan cómo la relojería y la joyería forman parte del estilo e identidad de los deportistas fuera del ámbito competitivo.