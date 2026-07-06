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Maná encendió el Estadio en el show de medio tiempo durante el México vs Inglaterra

La banda mexicana Maná protagonizó uno de los momentos más emotivos y espectaculares del Mundial al encabezar el show de medio tiempo del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra

Julio 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cortesía

La agrupación liderada por Fher Olvera volvió a pisar la cancha mundialista apenas unas semanas después de participar en la ceremonia inaugural del torneo.

El espectáculo comenzó durante el descenso del encuentro, que sufrió un retraso de una hora debido a las condiciones climáticas en la capital del país. Ante más de 80 mil aficionados que abarrotaron el inmueble, Maná ofreció una presentación cargada de nostalgia, orgullo nacional y energía rockera, convirtiéndose en el primer grupo mexicano en protagonizar un espectáculo de medio tiempo de esta magnitud en una fase eliminatoria de un Mundial celebrado en México.

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Maná interpretó “El rey”, desatando la euforia de los aficionados mexicanos y creando uno de los ambientes más vibrantes que se han vivido durante el Mundial.

La elección de Maná para el espectáculo no fue casual, ya que la banda considerada uno de los máximos exponentes del rock en español a nivel internacional, ya había participado en la inauguración del Mundial y se convirtió en símbolo de identidad mexicana durante la competencia.

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Aunque la Selección Mexicana terminó cayendo 3-2 ante Inglaterra y quedó eliminada del Mundial, la presentación de Maná quedó como uno de los momentos más memorables del torneo, consolidando a la banda como parte fundamental de la celebración futbolística más importante.

Maná Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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