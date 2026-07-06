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La hermana de Trey Smith se llevó el ramo de Taylor Swift y todos hablan de sus espectaculares flores

Ashley Smith, hermana del jugador de los Kansas City Chiefs Trey Smith, reveló que se llevó el ramo de boda de Taylor Swift, y los presumió en Instagram.

Julio 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuál es la regla que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto a los invitados a su boda?

Ashley Smith, hermana de Tray Smith atrapó el ramo de novia de Taylor Swift y lo compartió en Instagram

Getty Images

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado viernes 3 de julio en una espectacular boda en el Madison Square Garden de Nueva York, y aunque todo fue en el más profundo secreto, poco a poco van saliendo pequeños detalles a la luz de su celebración.

Como parte del evento, Taylor sorprendió a sus invitados al lanzar su ramo de boda, y la afortunada en atraparlo fue Ashley Smith, hermana del jugador de los Kansas City Chiefs Trey Smith, quien después compartió el momento en Instagram.

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Ashley Smith, hermana de Tray Smith atrapó el ramo de novia de Taylor Swift y lo compartió en Instagram

Entre los invitados a la boda de “T & T”, destacaron varios jugadores de los Kansas City Chiefs, entre ellos el liniero ofensivo Trey Smith, quien asistió acompañado de su hermana mayor, Ashley Smith. Tras la celebración, Ashley reveló en Instagram que fue ella quien atrapó el ramo de flores que lanzó Taylor.

Celebró un Amor Encantador S(T&T) Y de alguna manera... Al final atrapé el ramo de Tay Tay”. Ashley escribió en el álbum de fotografías, donde mostró su outfit para la ocasión, y parte del ramo, y añadió: “Así que por creer que me trae una vida de amor, suerte y risas”. “¡Enhorabuena, Taylor y Travis! ¡Salud por siempre T&T!”, concluyó.

Ashley compartió dos fotografías en las que aparece sosteniendo parte del ramo, un delicado arreglo con flores en tonos rosa pálido, guisantes de olor (sweet pea) y encaje de la reina Ana (Queen Anne’s Lace). De acuerdo con la floristería Whole Blossoms, el encaje de la reina Ana simboliza el refugio y la protección dentro del matrimonio, mientras que el guisante de olor representa la belleza y la alegría.

Ashley Smith, hermana de Tray Smith atrapó el ramo de novia de Taylor Swift y lo compartió en Instagram

Ashley Smith, hermana de Tray Smith atrapó el ramo de novia de Taylor Swift y lo compartió en Instagram

Instagram/@iamahsleysmith

Su publicación en Instagram también incluía una servilleta bordada que recordaba la boda y una foto de ella junto a Trey, de 27 años.

La servilleta personalizada con borde de encaje incluía la letra “So it’s going to be forever” del tema de Swift de 2014 “Blank Space”, junto con la fecha y lugar de sus bodas y el monograma entrelazado en “T” de la pareja.

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Ashley atrapó el ramo después de que se revelara que Swift y Kelce no tuvieron damas de honor ni padrinos en su boda. El hermano de Swift, Austin, fue su Hombre de Honor, mientras que Jason Kelce fue el padrino de Travis.

La pareja intercambió votos de 20 minutos en la ceremonia oficiada por Adam Sandler, según informó un informante a la revista People, mientras que Paul McCartney y Stevie Nicks también ofrecieron actuaciones especiales.

Taylor caminó por el pasillo hasta un escenario donde dijeron ‘Sí, quiero’, [y] sus votos duraron unos 20 minutos cada uno”, dijo la fuente. “Después de la ceremonia, la madre de Taylor invitó a todos a la sala de recepción donde se montó un escenario para artistas invitados”.

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