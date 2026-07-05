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La familia de Liam Payne asiste al emotivo concierto de Harry Styles en Wembley

Los padres del fallecido integrante de One Direction fueron vistos entre el público durante la última noche de su residencia en Londres, un concierto marcado por las lágrimas y la emoción del cantante.

Julio 04, 2026 • 
Tania Franco
La familia de Liam Payne asiste al emotivo concierto de Harry Styles en Wembley

La última presentación de Harry Styles en el Wembley Stadium dejó una de las imágenes más conmovedoras de su carrera. Tras concluir su histórica residencia de 12 conciertos como parte del Together Together Tour, el cantante no pudo contener las lágrimas al despedirse de miles de fans que lo acompañaron durante estas noches inolvidables.

En medio de ese ambiente cargado de emoción, llamó la atención la asistencia de Geoff y Karen Payne, padres de Liam Payne, fueron vistos entre el público disfrutando del espectáculo. Videos compartidos en redes sociales rápidamente se viralizaron y despertaron la nostalgia de toda una generación de fans.

Aunque Harry no hizo una dedicatoria directa a Liam durante el espectáculo, la coincidencia sucedió cuando dedicó unas palabra de agradecimiento a cada uno de los miembros de One Direction, el emotivo final del concierto hizo que miles de fans compartieran mensajes de nostalgia en redes sociales.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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