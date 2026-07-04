Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos: el Empire State se iluminó se azul y Nueva York celebró la boda del año

¡Ya son marido y mujer! La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes en una espectacular ceremonia celebrada en el icónico Madison Square Garden

Julio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
boda-taylor-swift-travis-kelce.jpeg

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, considerada por medios estadounidenses como “la boda del siglo”, reunió a familiares, amigos y numerosas celebridades bajo estrictas medidas de seguridad.

La ciudad de Nueva York también se sumó a la celebración, ya que el emblemático Empire State Building se iluminó con un resplandor azul brillante, en referencia al tradicional “something blue” de la novia, convirtiendo al rascacielos más famoso del mundo en parte del homenaje a la pareja.

Para el gran día, los novios apostaron por lucir prendas de la alta costura de la casa francesa Dior, ambos llevaron diseños personalizados creados por el director creativo Jonathan Anderson, lo que significa el primer vestido de novia de alta costura diseñado por el creativo para una celebridad de talla mundial desde su llegada a la firma.

taylor-swift-bodajpeg

La artista Taylor Swift complementó su look nupcial con exclusivas piezas de Cartier y zapatos elaborados por Christian Louboutin, mientras que Kelce también llevó calzado personalizado de la reconocida firma francesa.

Aunque la pareja no se ha pronunciado hasta el momento, la confirmación oficial de la boda apareció en el exterior del Madison Square Garden, donde un espectacular letrero con la leyenda “JUST&T MARRIED”, anunció al mundo que la pareja había dado el “sí, acepto”.

taylor-swift-travis-boda.jpeg

Uno de los detalles más inesperados de la celebración fue que el actor y comediante Adam Sandler, fue el encargado de oficiar la ceremonia. Cabe mencionar que la amistad entre Sandler y Kelce se fortaleció durante la filmación de la película Happy Gilmore 2.

La pareja decidió no tener damas de honor ni padrinos, en su lugar, el hermano de Taylor, Austin Swift, fungió como “man of honor” mientras que el hermano mayor del jugador, Jason Kelce, asumió el papel de “best man”.

Entre las celebridades que fueron captadas dirigiéndose hacia su boda fueron: Dakota Johnson, Camila Cabello, Bradley Cooper, Gigi Hadid y más.

Taylor Swift Travis Kelce boda Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Taylor Swift y Travis Kelce: esto es lo que se sabe del menú de su banquete de boda
Entretenimiento
Taylor Swift y Travis Kelce: esto es lo que se sabe del menú de su banquete de boda
Julio 03, 2026
 · 
Melisa Velázquez
taylor swift travis kelce
Entretenimiento
A qué causas donaron 26 millones de dólares Taylor Swift y Travis Kelce
Julio 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Javier Bardem y Kate Hudson derrochan romance durante el rodaje de Hello & Paris en Nueva York
Entretenimiento
Javier Bardem y Kate Hudson derrochan romance durante el rodaje de ‘Hello & Paris’ en Nueva York
Julio 03, 2026
 · 
Tania Franco
Las joyas de Elizabeth Taylor que Travis Kelce regaló a Taylor Swift
Entretenimiento
¿Quiénes asistieron a la cena previa de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Así fue la exclusiva reunión
Julio 03, 2026
 · 
Tania Franco
Daniela Basso revela los sacrificios de ser la pareja de Raúl Jiménez durante un Mundial
Entretenimiento
Daniela Basso revela los sacrificios de ser la pareja de Raúl Jiménez durante un Mundial
La pareja del delantero mexicano habló sobre la distancia, las concentraciones de la Selección Mexicana, las renuncias familiares y el papel que ha asumido mientras Raúl Jiménez disputa la Copa del Mundo.
Julio 02, 2026
 · 
Tania Franco
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Lucciana, Guillermo Jr. y Karla han crecido entre mudanzas, partidos y los desafíos de la carrera internacional de su padre
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez