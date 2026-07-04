Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos: el Empire State se iluminó se azul y Nueva York celebró la boda del año

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, considerada por medios estadounidenses como “la boda del siglo”, reunió a familiares, amigos y numerosas celebridades bajo estrictas medidas de seguridad.

La ciudad de Nueva York también se sumó a la celebración, ya que el emblemático Empire State Building se iluminó con un resplandor azul brillante, en referencia al tradicional “something blue” de la novia, convirtiendo al rascacielos más famoso del mundo en parte del homenaje a la pareja.

Para el gran día, los novios apostaron por lucir prendas de la alta costura de la casa francesa Dior, ambos llevaron diseños personalizados creados por el director creativo Jonathan Anderson, lo que significa el primer vestido de novia de alta costura diseñado por el creativo para una celebridad de talla mundial desde su llegada a la firma.

La artista Taylor Swift complementó su look nupcial con exclusivas piezas de Cartier y zapatos elaborados por Christian Louboutin, mientras que Kelce también llevó calzado personalizado de la reconocida firma francesa.

Aunque la pareja no se ha pronunciado hasta el momento, la confirmación oficial de la boda apareció en el exterior del Madison Square Garden, donde un espectacular letrero con la leyenda “JUST&T MARRIED”, anunció al mundo que la pareja había dado el “sí, acepto”.

Uno de los detalles más inesperados de la celebración fue que el actor y comediante Adam Sandler, fue el encargado de oficiar la ceremonia. Cabe mencionar que la amistad entre Sandler y Kelce se fortaleció durante la filmación de la película Happy Gilmore 2.

La pareja decidió no tener damas de honor ni padrinos, en su lugar, el hermano de Taylor, Austin Swift, fungió como “man of honor” mientras que el hermano mayor del jugador, Jason Kelce, asumió el papel de “best man”.

Entre las celebridades que fueron captadas dirigiéndose hacia su boda fueron: Dakota Johnson, Camila Cabello, Bradley Cooper, Gigi Hadid y más.