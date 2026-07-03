¿Qué jugadores han ganado más seguidores en el Mundial 2026? Así crece su imagen y popularidad

El Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, no solo es uno de los eventos deportivos más importantes del planeta; también se ha convertido en una plataforma para impulsar la popularidad de las grandes figuras del fútbol.

Gracias a sus actuaciones en la cancha y a la viralidad en redes sociales, muchos jugadores han sumado millones de seguidores en cuestión de días, aumentando al mismo tiempo su valor e impacto comercial.

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¿Qué jugadores han ganado más seguidores en el Mundial 2026?

Para los futbolistas, plataformas como Instagram no solo amplían su visibilidad más allá de la cancha, sino que también se han convertido en una herramienta clave para fortalecer su marca personal, aumentar su popularidad y atraer contratos publicitarios que les generan importantes ingresos.

La información fue recopilada por MyBettingSites, una plataforma especializada en analizar tendencias digitales y el crecimiento de la popularidad de los futbolistas en redes sociales durante el Mundial de 2026.

Vozinha de Cabo Verde

Tras su destacada actuación ante España, el guardameta se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial al sumar 8.3 millones de seguidores en Instagram, un crecimiento superior al 20,000%, lo que también disparó su valor comercial y el precio de sus publicaciones patrocinadas.

Endrick de Brasil

La joven promesa brasileña ganó cerca de 1.5 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el Mundial de 2026, consolidándose como una de las figuras con mayor proyección internacional.

Neymar Jr. de Brasil

Con más de 1.1 millones de nuevos seguidores, Neymar demuestra que sigue siendo una de las figuras más influyentes en redes sociales, incluso sin disputar minutos en el Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo de Portugal

El astro portugues ha sumado 697,242 nuevos seguidores en redes sociales, reflejando su creciente popularidad digital.

Julián Quiñones de México

Tras marcar en la victoria de México sobre Sudáfrica, el futbolista registró el segundo mayor crecimiento porcentual del ranking al ganar 376,532 nuevos seguidores, un aumento del 38.8% respecto al inicio del Mundial.

Lionel Messi de Argentina

El futbolista sumó 606,048 nuevos seguidores en redes sociales, consolidándose como una de las figuras con mayor impacto y popularidad a nivel mundial.

Otros futbolistas que han tenido un crecimiento importante en sus plataformas son: Trevor Doornbusch (Curazao), con un crecimiento del 2.710%; Ayyoub Bouaddi (Marruecos), con un 221,9%; y Keito Nakamura (Japón), quien subió un 71,2% tras anotar frente a Países Bajos.

Los futbolistas más seguidos en Instagram

El aumento de seguidores en redes sociales fortalece la marca personal de los futbolistas, mejora su poder de negociación y les abre oportunidades comerciales que, en muchos casos, pueden generar más ingresos que su carrera deportiva, y estas estrellas del futbol lo saben mejor que nadie: