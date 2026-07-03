Gaby Ruiz y el lujo de elegir con autenticidad

En una época en la que el lujo ha dejado de definirse por la ostentación para encontrar valor en la autenticidad, las elecciones personales hablan tanto de quienes somos como de aquello que aspiramos a construir. Para la chef Gaby Ruiz, una de las voces más influyentes de la gastronomía mexicana contemporánea, conducir la nueva INFINITI QX60 2026 responde precisamente a esa premisa: rodearse de objetos que reflejen una manera de entender la vida.

“Hacer las cosas diferentes no siempre es el camino más fácil, pero casi siempre termina siendo el más auténtico”, afirma la cocinera originaria de Comalcalco, Tabasco, una frase que resume tanto su trayectoria culinaria como su reciente vínculo con la firma japonesa.

Reconocida por reinterpretar la cocina tabasqueña desde una mirada contemporánea, Ruiz ha construido una carrera donde la tradición y la innovación no compiten entre sí, sino que dialogan constantemente. Esa misma dualidad fue la que encontró en la QX60 desde el primer encuentro.

El arte de los detalles

Quienes conocen el trabajo de Gaby saben que la excelencia comienza en los pequeños gestos. Desde la selección de un ingrediente hasta la elección de la vajilla, cada elemento tiene una intención narrativa.

Esa sensibilidad encontró un espejo en el habitáculo de la INFINITI QX60. Los acabados en piel semianilina con capitonado, las costuras artesanales y los patrones inspirados en el tejido del kimono japonés revelan una filosofía donde el lujo no busca llamar la atención de inmediato, sino descubrirse lentamente, a través de la experiencia.

Lo mismo ocurre con el diseño exterior. La parrilla frontal, inspirada en un bosque de bambú, establece un vínculo sutil entre naturaleza, diseño y tradición japonesa, recordando que la sofisticación puede surgir de la sencillez y del respeto por el origen.

Evolución con identidad

A lo largo de su carrera, Gaby Ruiz ha demostrado que evolucionar no implica renunciar a las raíces. Su cocina parte de la memoria gastronómica del sureste mexicano para proyectarla hacia nuevas posibilidades técnicas y creativas.

La nueva QX60 comparte esa visión. Su propuesta integra tecnologías como Google Automotive Services®, el sistema ProPILOT Assist® y un conjunto de pantallas de 12.3 pulgadas que convierten el interior en un espacio intuitivo, funcional y conectado, sin perder el refinamiento que caracteriza a la marca.

Más que incorporar innovación por tendencia, la SUV la pone al servicio de una experiencia que privilegia el confort y la inteligencia en cada trayecto.

Un refugio en movimiento

Para Ruiz, cocinar es un ejercicio profundamente sensorial. Los sonidos, los aromas y las texturas forman parte del mismo lenguaje creativo.

Por ello, uno de los aspectos que más le sorprendió de la QX60 fue su sistema de audio Klipsch® Reference Premiere, capaz de transformar cada recorrido en una experiencia inmersiva gracias a sus hasta 20 bocinas y la tecnología Individual Audio, que personaliza la distribución del sonido dentro del habitáculo.

En una agenda que transita entre el restaurante, proyectos empresariales, viajes y momentos familiares, ese espacio se convierte en un refugio donde la tecnología acompaña sin invadir, ofreciendo el equilibrio entre productividad y bienestar que define el estilo de vida contemporáneo.

Cuando el lujo refleja quién eres

Más allá de sus atributos tecnológicos o de diseño, la nueva INFINITI QX60 2026 conecta con una generación que entiende el lujo como una expresión de identidad.

Para Gaby Ruiz, esa autenticidad se manifiesta en elegir un camino propio, privilegiando la coherencia por encima de las tendencias. Una filosofía que ha guiado cada uno de sus proyectos y que hoy encuentra una afinidad natural con una marca que apuesta por la innovación sin perder de vista la artesanía y la sensibilidad que le dieron origen.

Porque, al final, las mejores elecciones no son únicamente las que nos llevan a un destino, sino aquellas que hacen del recorrido una experiencia con significado.