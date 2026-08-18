Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Así impulsa Katy Perry el talento musical de Xavier, hijo de su novio Justin Trudeau

Katy Perry no solo mantiene una relación con Justin Trudeau, también ha formado un vínculo cercano con su hijo mayor, Xavier, a quien apoya en su carrera musical.

Agosto 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así impulsa Katy Perry el talento musical de Xavier, hijo de su novio Justin Trudeau

Así impulsa Katy Perry el talento musical de Xavier, hijo de su novio Justin Trudeau

Getty Images

Katy Perry y Justin Trudeau se han convertido en una de las parejas más seguidas del espectáculo desde que comenzaron su relación en 2025, desde entonces, su romance ha ganado fuerza y todo parece indicar que ambos atraviesan una etapa cada vez más seria y especial.

Sin embargo, tal parece que Katy no sólo ha encontrado de nuevo el amor junto a Justin, pues también parece haber construido un vínculo cercano con Xavier, el hijo mayor del ex primer ministro canadiense, que busca el éxito en el terreno musical.

Te podría interesar: Así será la casa en la que Katy Perry vivirá con Justin Trudeau

El vínculo que Katy Perry ha construido con Xavier, el hijo mayor de Justin Trudeau

Xavier Trudeau, de 18 años, está desarrollando su carrera artística bajo el nombre de Xav y ha encontrado en Katy una inesperada fuente de consejos y apoyo en torno a su carrera musical.

Como muestra de esa cercana relación, Katy y Justin recientemente demostraron su apoyo a Xav, con su nueva canción ‘Doentown’, el joven cantante compartió un video en redes sociales en el que se puede ver a su papá y a la cantante reaccionando con entusiasmo al tema.

En las imágenes, Justin y Katy aparecen bailando y saltando al ritmo de la canción, dejando claro que ambos están disfrutando y respaldando el proyecto musical del joven artista.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Katy y Xavier muestran la buena relación que mantienen, él ha contado anteriormente que la cantante incluso le ha brindado consejos y recomendaciones para impulsar su carrera musical.

Hemos hablado durante horas sobre mi música, me dio consejos y sobre los siguientes pasos que debo seguir y cosas así”.

¿Quién es Xav, el hijo mayor de Justin Trudeau?

Xavier “Xav” Trudeau, pertenece a una familia con un importante legado político en Canadá, ya que tanto su padre, Justin Trudeau, como su abuelo, Pierre Trudeau, fueron primeros ministros; sin embargo, el joven busca construir su propia identidad y carrera, alejándose del peso de su apellido mientras explora oportunidades en el modelaje y la música.

Me sentí presionado”, dijo sobre el legado político de su familia en una entrevista con GQ. “Creo que por eso quería hacer algo totalmente diferente y, obviamente, cambiar la vida de la gente, pero a mi manera... Construir un nuevo nombre para mí mismo y ser mi propio hombre fue algo súper importante”.

Mientras su padre y su abuelo usaban su encanto y atractivo para aumentar su popularidad política, Xav espera usar el suyo como un extra en el mundo musical.

La música fue lo que me llevó al modelaje porque es un buen paralelismo”, dijo. “Si haces sesiones para estas marcas, es más tu cara ahí fuera. Es más credibilidad. Indirectamente ayudará a tu música. Me ayudó a impulsar mi marca como persona, como Xav”.

Lee más aquí...
Katy Perry explica qué le ocurrió en su ojo durante el concierto
Entretenimiento
Katy Perry explica qué le ocurrió en su ojo durante el concierto
Octubre 28, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
Katy Perry Forbes
Entretenimiento
Katy Perry es la mujer mejor pagada de la música
Noviembre 20, 2018
 · 
Alejandra Morón

Katy Perry Justin Trudeau
Melisa Velázquez
Relacionadas
Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo
Entretenimiento
Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo
Agosto 18, 2026
 · 
Tania Franco
Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental
Entretenimiento
Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años
Entretenimiento
Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años
Agosto 17, 2026
 · 
Tania Franco
Inde Navarrette: quién es la actriz de raíces mexicanas que llega al Universo Marvel con ‘X-Men’
Entretenimiento
Inde Navarrette: quién es la actriz de raíces mexicanas que llega al Universo Marvel con ‘X-Men’
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia
Entretenimiento
¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia
Tras la muerte de Hayden Panettiere, uno de los aspectos más dolorosos de su vida vuelve a cobrar relevancia: la relación con su única hija, Kaya Evdokia Klitschko.
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
ex-de-hayden-panettiere-padre-de-sus-hijos.jpeg
Entretenimiento
¿Quién era la pareja de Hayden Panettiere y sus hijos? Esto se sabe de su vida familiar
Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, murió a los 36 años, según confirmó su familia. Hasta el momento, las autoridades y sus representantes no han dado a conocer públicamente la causa de su muerte.
Agosto 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
el-diario-de-la-princesa-3.jpeg
Entretenimiento
El Diario de la Princesa 3 sí está en camino: Anne Hathaway volverá como Mia
Más de dos décadas después de la última visita a Genovia, El Diario de la Princesa 3 continúa en desarrollo y tendrá nuevamente a Anne Hathaway como Mia Thermopolis, uno de los personajes más recordados de su carrera.
Agosto 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: lo que dijo sobre su hija y el futuro antes de morir
Entretenimiento
Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: su hija, su hermano y el extraño episodio que vivió en un yate
Meses antes de morir a los 36 años, la actriz habló con Jay Shetty sobre su maternidad, los momentos más difíciles de su vida y los planes que todavía tenía por cumplir.
Agosto 17, 2026
 · 
Tania Franco