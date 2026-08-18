Así impulsa Katy Perry el talento musical de Xavier, hijo de su novio Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau se han convertido en una de las parejas más seguidas del espectáculo desde que comenzaron su relación en 2025, desde entonces, su romance ha ganado fuerza y todo parece indicar que ambos atraviesan una etapa cada vez más seria y especial.

Sin embargo, tal parece que Katy no sólo ha encontrado de nuevo el amor junto a Justin, pues también parece haber construido un vínculo cercano con Xavier, el hijo mayor del ex primer ministro canadiense, que busca el éxito en el terreno musical.

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El vínculo que Katy Perry ha construido con Xavier, el hijo mayor de Justin Trudeau

Xavier Trudeau, de 18 años, está desarrollando su carrera artística bajo el nombre de Xav y ha encontrado en Katy una inesperada fuente de consejos y apoyo en torno a su carrera musical.

Como muestra de esa cercana relación, Katy y Justin recientemente demostraron su apoyo a Xav, con su nueva canción ‘Doentown’, el joven cantante compartió un video en redes sociales en el que se puede ver a su papá y a la cantante reaccionando con entusiasmo al tema.

En las imágenes, Justin y Katy aparecen bailando y saltando al ritmo de la canción, dejando claro que ambos están disfrutando y respaldando el proyecto musical del joven artista.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Katy y Xavier muestran la buena relación que mantienen, él ha contado anteriormente que la cantante incluso le ha brindado consejos y recomendaciones para impulsar su carrera musical.

“Hemos hablado durante horas sobre mi música, me dio consejos y sobre los siguientes pasos que debo seguir y cosas así”.

¿Quién es Xav, el hijo mayor de Justin Trudeau?

Xavier “Xav” Trudeau, pertenece a una familia con un importante legado político en Canadá, ya que tanto su padre, Justin Trudeau, como su abuelo, Pierre Trudeau, fueron primeros ministros; sin embargo, el joven busca construir su propia identidad y carrera, alejándose del peso de su apellido mientras explora oportunidades en el modelaje y la música.

“Me sentí presionado”, dijo sobre el legado político de su familia en una entrevista con GQ. “Creo que por eso quería hacer algo totalmente diferente y, obviamente, cambiar la vida de la gente, pero a mi manera... Construir un nuevo nombre para mí mismo y ser mi propio hombre fue algo súper importante”.

Mientras su padre y su abuelo usaban su encanto y atractivo para aumentar su popularidad política, Xav espera usar el suyo como un extra en el mundo musical.

“La música fue lo que me llevó al modelaje porque es un buen paralelismo”, dijo. “Si haces sesiones para estas marcas, es más tu cara ahí fuera. Es más credibilidad. Indirectamente ayudará a tu música. Me ayudó a impulsar mi marca como persona, como Xav”.