Shakira deslumbra en París con el ‘vestido líquido’ de Tom Ford que redefine la elegancia nocturna

La Semana de la Moda de París continúa siendo el escenario definitivo donde las grandes celebridades globales dictan las pautas de la alta costura. En esta edición, el desfile de Tom Ford se convirtió en el evento más comentado de la jornada gracias a la impactante llegada de Shakira, quien hizo su entrada triunfal al front row luciendo un diseño magistral que encarna el lujo atemporal en su máxima expresión.

La cantante colombiana apacaró miradas con este diseño de Tom Ford. Getty Images

La intérprete de Monotonía y Las mujeres ya no lloran sorprendió con una propuesta sartorial sofisticada y magnética, firmada en su totalidad por la emblemática casa estadounidense. La elección reafirma la evolución estilística de la artista hacia siluetas arquitectónicas, acabados depurados y un glamour de noche profundamente sensual pero contenido.

La espalda descubierta dio todo el toque sensual al look de la artista. Getty Images

La arquitectura del vestido: Caída líquida y drapeado de alta costura

El vestido en cuestión es una verdadera lección de patronaje de alta moda, diseñado para abrazar la anatomía con fluidez sin perder estructura:

1. Efecto ‘líquido’ y movimiento: Confeccionado en un tejido de punto de seda de caída pesada, la prenda crea un efecto visual casi fluido con cada paso.

2. Drapeado escultural: La zona central cuenta con un sutil fruncido que acentúa la cintura y se desplaza hacia una falda de corte evasé, alargando la figura de forma orgánica.

3. El tono de la temporada: En clásico y elegante negro absoluto, con destellos metálicos, uno de los matices insignia de Tom Ford para la estación.

El diseño en color negro y destellos metálicos, uno de los matices insignia de Tom Ford para la estación. Getty Images

Accesorios statement y la belleza del glow natural

Para mantener el protagonismo en la sofisticación del vestido, el estilismo de la barranquillera se apoyó en la moderación y el contraste preciso:

Joyería de impacto mínimo: Un par de aros de orfebrería geométrica en oro pulido y un anillo XL de líneas limpias completaron el atuendo sin saturar el escote.

Maquillaje de tez luminosa: Fiel a su sello de belleza, Shakira apostó por una piel glowy, labios en tono nude cálido y una mirada sutilmente ahumada en tonos tierra.

Ondas glam relajadas: Su característica melena dorada lució peinada hacia un lado con ondas amplias y movimiento suave, aportando soltura al conjunto.

Con esta aparición estelar en París, Shakira no solo celebró el universo creativo de Tom Ford desde la primera fila, sino que reafirmó su posición como una de las musas de estilo más influyentes de la moda internacional contemporánea.