Donatella Versace reinventa su imperio con nueva marca de moda para conquistar a los jóvenes

Donatella Versace está de regreso, la diseñadora italiana acaba de anunciar la creación de una nueva marca en colaboración con Revolve Group, una empresa independiente que busca conquistar a las nuevas generaciones con una nueva propuesta enfocada en moda y belleza.

La noticia llega en la antesala de la Semana de la Moda en Milán, confirmando su regreso de Donatella a la dirección creativa, tras abandonar su puesto al frente de Versace en marzo de 2025, la marca que fundó su hermano Gianni, y que fue adquirida por el Grupo Prada por unos 1,500 millones de dólares.

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La nueva marca de Donatella Versace en colaboración con Revolve

En esta nueva alianza, Revolve aportará su experiencia digital y su comunidad global, mientras Donatella Versace sumará su trayectoria e influencia en la moda, la música, el entretenimiento y la cultura pop.

La alianza busca conectar esa visión creativa con consumidores millennials y de la Generación Z a través de una nueva plataforma enfocada en convertir las tendencias culturales en propuestas de moda y belleza.

Aunque el proyecto contempla tanto moda como belleza, los primeros productos llegarán por el lado del beauty, y más tarde se buscará ampliar a la moda, por otra parte, el lanzamiento está previsto para 2027, año en el que también se dará a conocer el nombre de la marca.

La marca tendrá presencia en Estados Unidos, América Latina, Asia-Pacífico y Medio Oriente, lo que permitirá que la nueva propuesta de Donatella tenga un alcance internacional desde sus primeras etapas.

Donatella Versace Instagram @donatella_versace

El nuevo capítulo de Donatella Versace en la moda

Donatella Versace dejó la dirección creativa de Versace en marzo de 2025, tras casi 30 años al frente, aunque permaneció como embajadora, su salida coincidió con la transformación de la firma, adquirida por Prada en 2025, mientras Pieter Mulier asumió como nuevo director creativo.

Ahora, Donatella apuesta por algo diferente: no recuperar el pasado, sino construir una marca que lleve su visión creativa a una audiencia que consume moda de una manera distinta.