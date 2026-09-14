Sebastián Yatra y Loreto Peralta celebran la apertura de la nueva boutique de Tiffany & Co. en Monterrey

La celebración comenzó con una ceremonia de corte de listón en la nueva boutique y continuó con un exclusivo cóctel en Parque Fundidora, uno de los lugares más emblemáticos de Monterrey. La noche culminó con una presentación sorpresa del artista venezolano Danny Ocean.

Amigos de la Casa e invitados, entre ellos Sebastián Yatra, Loreto Peralta, Michelle Salas, Diego Boneta, Valentina Ferrer, Aislinn Derbez y Florentina Romo asistieron a la celebración con piezas de Tiffany & Co.

La apertura de esta nueva boutique representa un paso importante para Tiffany & Co. en el mercado mexicano, al acercar el universo de la alta joyería a una de las ciudades más dinámicas del país. Con esta celebración, la firma reafirmó su apuesta por Monterrey como un destino de lujo y sofisticación, donde la moda, el diseño y las experiencias exclusivas se encuentran en un mismo escenario.

La presencia de figuras como Michelle Salas, Sebastián Yatra y Diego Boneta convirtió la velada en uno de los encuentros más destacados de la temporada social. Cada invitado aportó su propio estilo a una noche en la que las piezas de Tiffany & Co. fueron protagonistas, demostrando una vez más la estrecha relación entre la firma joyera y las personalidades que marcan tendencia en México y Latinoamérica.

Sebastián Yatra

Aislinn Derbez

Diego Boneta

El cierre musical a cargo de Danny Ocean añadió un toque inesperado a la celebración. El cantante venezolano, reconocido por éxitos que combinan pop y sonidos urbanos, puso el ambiente perfecto para una noche que reunió joyería, moda y entretenimiento. Así, Tiffany & Co. celebró su llegada a Monterrey con una experiencia que quedará en la memoria de sus invitados.

