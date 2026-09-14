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Paul Walker podría regresar a “Fast Forever” con ayuda de la IA; esto dijo su hermano

Cody Walker, hermano del fallecido actor, reconoció que la inteligencia artificial y material inédito podrían hacer posible una nueva aparición de Brian O’Conner en la película final de “Rápidos y Furiosos”.

Septiembre 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La historia de Paul Walker en Rápidos y Furiosos podría tener un último capítulo. A casi 13 años de la muerte del actor, su hermano Cody Walker habló sobre la posibilidad de que Brian O’Conner, el personaje que lo convirtió en uno de los rostros más queridos del cine de acción, regrese a la pantalla grande en Fast Forever, la próxima entrega de la exitosa franquicia.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Cody reconoció que los avances de la inteligencia artificial y el material que Paul filmó durante su carrera podrían permitir una nueva aparición del personaje.

La declaración llega en medio de las expectativas por el desenlace de la saga, especialmente después de que Vin Diesel manifestara su deseo de reunir nuevamente a Dominic Toretto y Brian O’Conner.

Cody Walker explicó que la tecnología actual podría facilitar una recreación digital del actor, utilizando imágenes inéditas de las películas anteriores.

“AI was not a thing back in 2014, so they could do that”, declaró a Entertainment Weekly, al referirse a la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para recuperar al personaje.

El hermano del actor señaló que existen años de material que nunca se utilizó en las películas de Fast & Furious, por lo que los realizadores podrían encontrar una manera de incorporar a Brian en la cinta final.

Cody Walker no quiere volver a ser el doble de su hermano

Después de la muerte del actor en un accidente automovilístico en noviembre de 2013, él y su hermano Caleb participaron en la conclusión de Furious 7, película que todavía estaba en producción.

Ambos ayudaron como dobles de cuerpo, mientras que el equipo de efectos visuales utilizó material previamente filmado, nuevas tomas y tecnología digital para completar las escenas de Brian O’Conner.

El resultado fue una de las despedidas más emotivas del cine de acción, con Brian alejándose de Dominic Toretto para dedicarse a su familia. Ahora, Cody ha dejado claro que no desea repetir aquel proceso.

“Yo no estaría interesado en hacer eso otra vez”, expresó en la entrevista, al explicar que considera que el personaje tuvo una salida hermosa y respetuosa de la franquicia.

Meadow Walker tendría la última palabra

Uno de los puntos más importantes de las declaraciones de Cody fue su postura sobre el uso de la imagen de su hermano.

El actor considera que cualquier decisión sobre una nueva aparición de Paul debe tomar en cuenta a Meadow Walker, hija del intérprete.

“Mi postura es que es lo que Meadow quiera hacer; él es su padre”, señaló Cody.

Paul Walker
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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