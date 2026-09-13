Reik se une a Carín León y protagonizan un momento muy mexicano en Las Vegas

La residencia de Carín León en Sphere de Las Vegas vivió días de fuertes contrastes. El pasado 10 de septiembre, el cantante tuvo que cancelar de último momento su concierto cuando miles de asistentes ya se encontraban en el recinto. El motivo fueron problemas mecánicos en dos aeronaves con las que intentó trasladarse desde Hermosillo. León posteriormente ofreció disculpas y explicó que las autoridades y los pilotos no permitieron realizar el vuelo por seguridad. Incluso su pareja y madre de sus hijos habló del hecho.

¿Por qué Carín León no llegó a Sphere? Su pareja rompe el silenci John Parra/Getty Images

Reik se une a Carín León en Sphere

Superado el complicado episodio, Carín continuó con las siguientes presentaciones de “De Sonora para el Mundo”, la residencia con la que se convirtió en el primer artista latino en encabezar conciertos en Sphere. Uno de los momentos especiales llegó con la aparición de Reik, quienes celebraron el encuentro en redes sociales con un mensaje cargado de orgullo por sus raíces: “¡Qué orgullo ser mexicano! ¡Qué orgullo ser del Norte!”.

El momento representó un nuevo capítulo para Carín después de la accidentada cancelación y volvió a poner el acento en la presencia de la música mexicana en uno de los escenarios más espectaculares de Las Vegas.