Scarlett Johansson se ha consolidado como una de las actrices más exitosas de Hollywood, y además de convertirse en una de las mujeres más taquilleras de la industria, también ha sido reconocida durante años como una de las mujeres más admiradas y deseadas por su belleza.

Sin embargo, cuando se trata del amor, la historia es diferente, la actriz ha reconocido que encontrar una relación estable no ha sido sencillo, especialmente cuando se trata de hombres ajenos a la industria del cine y el entretenimiento.

Te podría interesar: Scarlett Johansson le gana a la Inteligencia Artificial: ¿cómo logró que ChatGPT retirara su voz de la plataforma?

Scarlett Johanson reflexiona sobre su vida amorosa y lo difícil de salir con hombres fuera de Hollywood

Scarlett Johanson se ha casado en tres ocasiones: con Ryan Reynolds, con el periodista Romain Dauriac, y con su actual esposo, el comediante Colin Jost con quien se casó en 2020; sin embargo, antes de por fin encontrar esta relación estable, la actriz reconoció que su vida amorosa no fue fácil.

Durante una reciente entrevista con David Harbour para la revista Interview, Scarlett compartió lo difícil que fue encontrar el amor, en especial con hombres fuera de la industria, quienes a menudo no lograban entender las exigencias de su profesión.

“He tenido relaciones con personas ajenas al cine y lo que descubrí es que no tenían ni idea de lo que yo necesitaba para hacer mi trabajo. Ese era uno de los desafíos”, comentó sobre aquellos vínculos que no prosperaron. Además, aseguró que: “Obviamente, si saliera con un oncólogo, no sabría qué necesita para su trabajo. Pero no es tan abstracto”.

Scarlett Johansson habla de su vida amorosa y revela el reto de salir con hombres fuera de Hollywood Getty Images

La actriz incluso reveló que algunos se sentían intimidados por su fama o sintieron celos de su éxito: “También creo que es fácil generar muchos celos cuando una persona no está involucrada en la industria”.

Tras varios romances fallidos, Scarlett finalmente encontró el amor y la estabilidad junto al comediante de Saturday Night Live, Colin Jost, con quien se casó en 2020 y ha construido una sólida vida familiar.

Te podría interesar: Scarlett Johansson se corona como la actriz más taquillera del mundo