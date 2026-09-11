Jaime Camil, Pau Capetillo y más invitados conocen la nueva Kia Seltos 2027

La nueva Kia Seltos 2027 hizo su presentación en México con una noche que reunió automóviles, música y varios rostros conocidos. El Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC recibió el lanzamiento bajo el dress code Glam Black & Silver, una elección que también marcó el ambiente y los looks de los invitados.

Jaime Camil, Pau Capetillo, Regina Murguía y José Pablo Minor, entre otros, estuvieron entre las personalidades que acudieron para conocer la segunda generación de Seltos. La música llegó de la mano de Rock Jude Fest, encargado de acompañar uno de los momentos centrales de la presentación.

La protagonista, por supuesto, fue la nueva Kia Seltos, el modelo llega seis años después de su introducción en México, donde ya acumula más de 105 mil unidades vendidas. Para esta segunda generación, Kia modificó considerablemente el exterior. El frente incorpora una parrilla en negro brillante y la firma luminosa vertical LED Star Map. En los laterales aparecen manijas retráctiles integradas a la carrocería, mientras que la iluminación trasera recorre el ancho del vehículo.

También creció. Ahora mide 4,460 mm de largo, 1,830 mm de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,690 mm. La nueva arquitectura permite ofrecer 990 mm de espacio para piernas en la segunda fila y una cajuela con capacidad de 436 litros.

El interior concentra algunos de los cambios más visibles. Las versiones a gasolina cuentan de serie con una pantalla central panorámica de 27 pulgadas y clúster digital de 10 pulgadas, además de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Cuando el automóvil está detenido, la pantalla permite reproducir contenido de YouTube, TikTok y Pluto TV, así como utilizar videojuegos preinstalados.

En la versión SX se suman techo panorámico, asiento del conductor con ajuste eléctrico, iluminación ambiental de 64 colores y audio Bose de ocho bocinas.

La gama 2027 ofrece tres opciones mecánicas. El motor de entrada es un 1.5 litros de 113 hp, mientras que las versiones EX Pack y SX pueden equipar el nuevo 1.5 Turbo GDI de 197 hp. La principal novedad es la llegada de Seltos HEV, la primera variante híbrida del modelo. Combina un motor 1.6 litros GDI con uno eléctrico para entregar 154 hp y 195 lb-pie de torque, con un rendimiento combinado declarado de hasta 25.11 km/l.

En el punto más alto de la gama aparece Seltos X-Line HEV, reconocible por su parrilla diamantada, rines negros de 19 pulgadas, detalles Gun Metal y elementos exteriores en negro brillante. Por dentro cuenta con asientos de piel con bordados X-Line, volante calefactable, un display panorámico de casi 30 pulgadas y sistema de sonido Harman Kardon.

La seguridad también forma parte de la actualización. Todas las versiones incluyen asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas control crucero inteligente con Stop & Go, asistencia para evitar colisiones frontales, mantenimiento y seguimiento de carril y alerta de atención al conductor.

Las versiones a gasolina ya se encuentran disponibles en México con precios entre $499,000 y $619,900 pesos. La Seltos SXL HEV tiene un precio de $649,900 pesos y la X-Line HEV, de $704,900 pesos.

Entre el Glam Black & Silver, la música de Rock Jude Fest y una lista de invitados encabezada por Jaime Camil, Kia presentó una Seltos que cambia por fuera, crece por dentro y estrena por primera vez una opción híbrida.