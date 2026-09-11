Cinthia Aparicio revela que ella presentó a Alexis Ayala con su nueva pareja

La historia de amor de Alexis Ayala y Marietta tiene un inesperado vínculo con su pasado: Cinthia Aparicio, exesposa del actor, fue quien los presentó hace algunos años.

A pocos meses de que ambos confirmaran el final de su matrimonio, Cinthia habló públicamente sobre la nueva relación de Alexis y sorprendió al revelar que conoce desde hace tiempo a la mujer que hoy ocupa un lugar especial en la vida del actor.

La confesión ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde uno de sus seguidores quiso saber qué opinaba sobre el nuevo romance de su exesposo.

“Me da muchísimo gusto que Alexis esté enamorado, que se esté dando otra oportunidad en el amor, me encanta”, expresó la actriz.

Una presentación que ocurrió años atrás

Lo que pocos imaginaban es que Cinthia y Marietta ya tenían una relación previa, aunque de carácter comercial. Según explicó Aparicio, ella conocía a Marietta porque se dedica a la compra y venta de bolsas, por lo que en alguna ocasión le enviaba accesorios que ya no utilizaba.

Fue precisamente a través de esta relación que Cinthia presentó a Marietta con Alexis.

“A Marietta, la señora, yo la conozco; de hecho, yo los presenté, por si no se sabía. Yo los presenté hace unos años”, contó la actriz.

La historia resulta particularmente curiosa porque, aunque Alexis y Marietta se conocían desde entonces, su vínculo permaneció durante años en el terreno de los negocios y la comunicación a distancia.

El propio Alexis Ayala ha explicado que conoce a Marietta desde hace aproximadamente cuatro años o cuatro años y medio. Durante buena parte de ese tiempo, su comunicación se dio mediante mensajes, llamadas telefónicas y videollamadas.

Sin embargo, fue hasta hace unos meses cuando finalmente se conocieron personalmente y la relación comenzó a tomar un rumbo diferente.

“Luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”, explicó el actor al hablar sobre cómo evolucionó su vínculo con Marietta.

Lejos de mostrarse incómoda ante la noticia, Cinthia aseguró que se siente feliz por Alexis y Marietta.

La actriz incluso aprovechó su mensaje para enviarles sus mejores deseos y recordar que, después de una separación, lo más importante es que cada persona pueda encontrar nuevamente su felicidad.

“Me da mucho gusto que estén saliendo. Les deseo lo mejor; a esta vida se vino a ser felices, a estar en paz. Si ellos son felices, Diosito los bendiga”, expresó.