¿Por qué Carín León no llegó a Sphere? Meylin Zúñiga, su esposa, rompe el silencio tras la cancelación

La cancelación de último momento del concierto de Carín León en Sphere generó sorpresa y molestia entre sus seguidores la noche del 10 de septiembre. El show estaba programado para las 8:00 p.m. y parte del público ya se encontraba dentro del recinto cuando se informó que no podría realizarse.

Horas después, Meylin Zúñiga, pareja del cantante, decidió contar su versión de lo sucedido y responder a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales.

Meylin Zúñiga revela por qué Carín León no llegó a Sphere

A través de sus historias de Instagram, Meylin aseguró que Carín tenía previsto viajar a las 2:00 p.m., pero el primer avión presentó una falla en los frenos. Según su relato, consiguieron una segunda opción después de las 5:00 p.m., pero esa aeronave también presentó un problema.

Meylin Zúñiga revela por qué Carín León no llegó a Sphere IG Stories: Meylin Zúñiga.

Su versión aporta nuevos detalles al “contratiempo inesperado durante mi traslado” del que Carín había hablado inicialmente. Información difundida tras la cancelación también confirmó que el inconveniente ocurrió mientras intentaba trasladarse desde Hermosillo, Sonora, hacia Las Vegas.

IG Stories: Meylin Zúñiga

Carín León incluso intentó viajar por carretera

Meylin aseguró que el equipo buscó una tercera alternativa para conseguir que el cantante llegara a tiempo: trasladarse en automóvil hasta Las Vegas. “Hubo un tercero que es lo más gracioso… uno que iba lleno de personas con sombreros a Las Vegas, ¿a qué creen? Pues al show, y rogamos porque solo le dieran ride a él. Nos dijeron que no”, relató.

La empresaria también pidió empatía ante las críticas y cuestionó las versiones que aseguraban que Carín simplemente había decidido no presentarse. Zúñiga reconoció la frustración de quienes habían viajado para ver al sonorense, pero defendió que la situación estuvo fuera de su control.

IG Stories: Meylin Zúñiga.

También recordó un accidente que ella misma sufrió anteriormente para explicar por qué considera que la seguridad debía estar por encima de cumplir con el compromiso. El concierto del 10 de septiembre fue reprogramado para el 15 de septiembre de 2027. Carín informó que los boletos serán válidos para la nueva fecha y que quienes no puedan asistir podrán solicitar un reembolso.