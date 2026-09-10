Alexis Ayala se vuelve a dar una oportunidad en el amor tras su separación

La mujer que conquistó el corazón de Alexis Ayala es Marietta, una mujer originaria de Monterrey y vinculada al mundo de los negocios, con quien Alexis asegura haber encontrado una conexión muy especial. El intérprete compartió que se encuentra feliz y viviendo una etapa de tranquilidad que, según sus propias palabras, no había experimentado desde hace tiempo.

Una historia que comenzó mucho antes del romance

La historia entre Alexis y Marietta no surgió de manera repentina. De acuerdo con lo que el actor contó en el programa Hoy, ambos se conocen desde hace aproximadamente cuatro años y comenzaron teniendo contacto por cuestiones de negocios.

Durante ese tiempo mantuvieron comunicación a distancia mediante mensajes, llamadas, notas de voz y videollamadas. Sin embargo, fue hasta hace algunos meses cuando finalmente tuvieron la oportunidad de conocerse personalmente y su vínculo comenzó a transformarse.

“Ya tengo una nueva compañera en mi vida”, explicó Alexis Ayala, quien ha preferido describir esta relación como una compañía de vida antes que utilizar la etiqueta de noviazgo.

Más que hablar de una relación convencional, Ayala ha destacado la conexión emocional que existe entre ambos. El actor aseguró que Marietta le ha brindado una sensación de paz y que comparten conversaciones e intereses que han hecho crecer su cercanía.

“Estoy muy feliz”, declaró recientemente, dejando claro que se encuentra ilusionado con esta nueva etapa. Para Alexis, la edad o el tiempo transcurrido desde su separación no son motivos para cerrar las puertas al amor.

El actor también ha defendido la idea de darse oportunidades para vivir nuevas experiencias, siempre desde la tranquilidad y la conciencia.

A meses de su separación de Cinthia Aparicio

Esta nueva historia de amor llega después de que Alexis Ayala y Cinthia Aparicio confirmaran su separación en abril de 2026. La pareja había contraído matrimonio en 2023, después de varios años de relación.

En su momento, Alexis habló con CARAS México sobre el proceso de separación y dejó claro que, pese al final de su matrimonio, conserva cariño y respeto por Cinthia.

Con el paso de los meses, el actor explicó que entre los factores que influyeron en la ruptura estuvieron las diferencias respecto a sus proyectos de vida y la falta de convivencia. Ambos han mantenido una postura de respeto después de tomar caminos separados.