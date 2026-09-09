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Gwyneth Paltrow revela cómo la fama complicó su romance con Brad Pitt: “Cargas con la vergüenza de que no haya funcionado”

Gwyneth Paltrow habló sobre cómo vivió emocionalmente su separación de Brad Pitt y las consecuencias de ser una pareja tan pública y perseguida.

Septiembre 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Gwyneth Paltrow revela cómo la fama complicó su romance con Brad Pitt

Gwyneth Paltrow revela cómo la fama complicó su romance con Brad Pitt

Getty Images

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt formaron una de las parejas más icónicas de los 90, la pareja se conoció en 1994 cuando ella fue elegida para incorporarse a Seven, película protagonizada por Brad.

La pareja se comprometió en 1996, pero un año después puso fin a su relación y compromiso, Paltrow describió aquella ruptura como una experiencia “difícil y dolorosa, aunque necesaria”, y tres décadas después, la actriz volvió a hablar sobre su romance con el actor y explicó cómo la fama pudo haber interferido.

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Gwyneth Paltrow revela cómo la fama complicó su romance con Brad Pitt

El martes 9 de septiembre, la ganadora del Oscar, de 53 años, participó en el pódcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, donde la actriz habló abiertamente sobre su carrera y sobre cómo vivió el hecho de mantener su vida personal bajo el escrutinio público, incluida su relación con Brad Pitt.

Lo conocí en el set y tuvimos como un amor a primera vista”, recordó. “Fue bastante impresionante. Fue muy divertido”, recordó la actriz.

Paltrow describió aquella etapa como una experiencia “abrumadora”, especialmente porque comenzó a ser reconocida públicamente como la novia de Pitt mientras su propia carrera como actriz cobraba fuerza.

Era muy joven y trabajábamos en diferentes partes del mundo”, recordó la actriz que en aquella época tenía 22 años y él 31.

Gwyneth Paltrow y brad pitt

Gwyneth Paltrow revela cómo la fama complicó su romance con Brad Pitt

Getty Images

¿Por qué terminaron Gwyneth Paltrow y Brad Pitt?

Paltrow reconoció que su relación con Brad tuvo un componente “muy intenso”, especialmente porque ella era muy joven y él ya era una gran estrella de cine, y aunque la relación terminó hace décadas, ambos mantienen una amistad y la actriz aseguró que lo considera “un gran tipo” al que quiere.

Gwyneth también reconoció que vivió el fin de su relación de una forma muy triste, y se sentía profundamente decepcionada; sin embargo, el hecho de que fuera una relación tan pública hizo que también sintiera vergüenza porque no hubiera funcionado.

Creo que la prensa y toda la atención que rodea a este tipo de relaciones hacen que parezcan mucho más grandes de lo que realmente son”, explicó. “Tienes que cargar con una especie de falsa importancia cultural, además de una presión y una vergüenza adicionales por el hecho de que la relación no haya funcionado”.

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