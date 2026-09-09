Tom Cruise vuelve a acelerar: Days of Thunder tendrá una nueva película con Anne Hathaway

La noticia fue confirmada recientemente por Paramount Pictures y por el propio Cruise, quien anunció que Anne Hathaway se suma al proyecto como coprotagonista. La película llegará a los cines el 2 de junio de 2028 y será realizada pensando en formatos premium como IMAX, Dolby Cinema y 4DX.

Tom Cruise retoma uno de sus personajes más emblemáticos

En esta nueva historia, Cruise volverá a interpretar a Cole Trickle, el ambicioso piloto de NASCAR que protagonizó la cinta original de 1990, dirigida por el fallecido Tony Scott.

En aquella película, Trickle era un joven corredor con un enorme talento y una personalidad competitiva que buscaba abrirse camino en las grandes ligas del automovilismo estadounidense. Después de un accidente que pone en riesgo su carrera, el piloto debe recuperar la confianza para volver a competir.

La producción original contó además con Robert Duvall, Nicole Kidman, Randy Quaid, Cary Elwes y John C. Reilly. Fue precisamente durante el rodaje cuando Cruise y Kidman se conocieron; ambos se casaron en 1990 y posteriormente se divorciaron en 2001.

Anne Hathaway se une a la velocidad

Para esta nueva etapa, Anne Hathaway tendrá un papel completamente ligado al mundo de las carreras: interpretará a la propietaria e ingeniera de un equipo de NASCAR.

Aunque los detalles de la trama permanecen bajo reserva, la nueva película buscará ampliar la mirada sobre este deporte, poniendo especial atención en la dinámica de los equipos, la comunidad que rodea a NASCAR y, por supuesto, la adrenalina de las carreras.

El proyecto será dirigido por Jonathan Levine, mientras que el guion corre a cargo de Will Staples. Cruise también participará como productor junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.

De película criticada a clásico de culto

Cuando Days of Thunder llegó a los cines en 1990, las comparaciones con Top Gun fueron inevitables. Ambas películas tenían a Cruise como protagonista y contaban con una historia marcada por la velocidad, la competencia y la búsqueda de la excelencia.

La cinta original recaudó aproximadamente 157.9 millones de dólares a nivel mundial. Con el paso de los años, sin embargo, adquirió un nuevo estatus y terminó convirtiéndose en una película de culto, especialmente entre los seguidores de NASCAR.

Ahora Paramount apuesta nuevamente por la nostalgia y por una fórmula que ya demostró funcionar con Top Gun: Maverick: recuperar a un personaje querido décadas después y llevarlo a una nueva generación.

Una producción pensada para sentirse en la pista

El regreso de Cole Trickle no será únicamente una apuesta nostálgica. La película se rodará para pantallas IMAX y tendrá lanzamiento exclusivo en cines, incluyendo formatos como Dolby Cinema y 4DX.

El propio Cruise ha destacado que esta nueva historia buscará mostrar algo más que la velocidad: la cultura, el trabajo en equipo y la comunidad que existe alrededor de NASCAR.

El anuncio, además, tuvo como escenario el Daytona International Speedway, uno de los lugares más emblemáticos del automovilismo estadounidense. La elección no fue casual: la producción ya comienza a generar entusiasmo entre pilotos de NASCAR, varios de los cuales incluso han mostrado interés en conseguir algún cameo en la película.

¿Cuándo se estrena Days of Thunder?

La nueva película de Days of Thunder tiene programado su estreno para el 2 de junio de 2028. Por ahora, Paramount no ha revelado el título definitivo más allá de Days of Thunder, ni ha dado a conocer todos los detalles de la historia.

Lo que sí está confirmado es que Tom Cruise volverá a ponerse en los zapatos de Cole Trickle y Anne Hathaway se convertirá en su nueva compañera de equipo, en una historia que promete combinar nostalgia, velocidad y grandes dosis de adrenalina.

Y si algo ha demostrado Cruise en los últimos años, es que volver al volante después de varias décadas puede ser mucho más que un viaje al pasado: puede convertirse en el inicio de una nueva era.