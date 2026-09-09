Dra. Yvelise Bello: una carrera dedicada a transformar vidas

En un mundo donde la cirugía estética se ha vuelto cada vez más visible y, en ocasiones, también más inmediata, la Dra. Yvelise Bello Paredes ha elegido un camino distinto: el de la preparación constante, la atención personalizada y la responsabilidad que implica intervenir en el cuerpo de otra persona.

Con más de 20 años de carrera, la cirujana dominicana ha desarrollado una trayectoria que combina cirugía corporal, facial y reconstructiva, además de una formación que la ha llevado por distintos países en busca de nuevas técnicas y conocimientos.

Su historia comenzó en Nagua, República Dominicana, donde nació en 1969. Después de graduarse con honores de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), continuó su preparación quirúrgica en el Hospital Hermanos Ameijeiras, en Cuba, una institución reconocida por su trabajo en diferentes áreas de la cirugía.

A partir de entonces, su formación no se detuvo. España, Estados Unidos, Colombia y Turquía forman parte de un recorrido profesional marcado por la actualización constante.

Para Bello, en una especialidad que evoluciona rápidamente, aprender nunca puede convertirse en una etapa terminada.

La mujer detrás de la bata

Detrás de la cirujana existe una convicción que ha acompañado buena parte de su carrera: ningún paciente debería ser tratado como un caso más.

Cada cuerpo tiene una historia distinta y, con ella, expectativas, necesidades y circunstancias particulares. Por eso, más allá de la técnica quirúrgica, Bello ha construido su práctica alrededor de la conversación con sus pacientes y de la importancia de establecer expectativas realistas.

“Cada cuerpo tiene una historia única, y en manos expertas, puede convertirse en una obra de arte”, señala al hablar de su filosofía.

Pero su trabajo también se desarrolla en un terreno en el que la estética y la salud pueden encontrarse de una manera mucho más profunda.

Cuando reconstruir significa recuperar una parte de ti

Uno de los capítulos más significativos de su carrera es la reconstrucción mamaria después de una mastectomía.

En estos casos, la cirugía tiene una dimensión que trasciende cualquier conversación sobre belleza. Para una paciente que ha atravesado un cáncer de mama, recuperar la forma del cuerpo puede representar también un paso dentro de un proceso emocional mucho más amplio.

La experiencia ha llevado a Bello a insistir en otro mensaje que considera fundamental: la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

El diagnóstico oportuno no solo puede influir en el tratamiento de la enfermedad; también puede ampliar las posibilidades disponibles posteriormente para una reconstrucción.

Es precisamente en esos momentos donde su concepto de transformación adquiere un significado diferente.

Una clínica que nació de una visión propia

En 2012, la doctora fundó su propia clínica en Santo Domingo, consolidando un proyecto profesional que había comenzado a construirse muchos años antes.

Su trayectoria incluye pertenencia y participación en distintas organizaciones profesionales, entre ellas el Colegio Médico Dominicano, SODOCIPRE, FILAP, ISAPS, ASAPS y SAPS.

Sin embargo, para Bello, la preparación profesional no termina con los títulos o las membresías. La actualización constante forma parte de la responsabilidad de ejercer una especialidad en la que cada decisión requiere conocimiento, experiencia y criterio.

El libro que nació de una preocupación

En 2026, la doctora sumó una nueva faceta a su carrera con la publicación de “El viaje hacia tu transformación”.

El origen del libro está relacionado con una situación que ha observado durante años en consulta: pacientes que toman decisiones sobre procedimientos quirúrgicos basándose principalmente en precios, recomendaciones de redes sociales o promesas difíciles de cumplir.

Para Bello, esa tendencia revela un problema que va más allá de la cirugía estética: la falta de información.

“Una transformación física comienza mucho antes de entrar a un quirófano: comienza con la información correcta”, afirma.

Desde esa perspectiva, el libro no busca presentar la cirugía como una solución universal, sino ofrecer herramientas para que quienes consideran una transformación física puedan hacer preguntas, investigar y comprender mejor las decisiones que están a punto de tomar.

En una época en la que las redes sociales pueden hacer que determinados procedimientos parezcan sencillos o inmediatos, recuperar el valor de la información médica se convierte también en una forma de prevención.

Una visión que también mira hacia afuera

La labor de Bello no se limita al ejercicio privado de la medicina.

A través de la Fundación Cambiando Vidas, ha incorporado una dimensión social a su trayectoria, llevando su experiencia hacia personas que enfrentan circunstancias en las que una intervención reconstructiva puede representar mucho más que un cambio físico.

Esa combinación entre práctica médica, formación continua y compromiso social explica la evolución de su carrera.

Más de 20 años después de comenzar su camino profesional, la doctora se encuentra ahora en una etapa en la que su experiencia también busca convertirse en conocimiento compartido.

El verdadero significado de transformar

En la historia de Yvelise Bello hay quirófanos, congresos, viajes de formación y años de práctica. Pero también hay una idea que parece atravesarlo todo: transformar no significa necesariamente cambiar quién eres.

A veces significa recuperar una parte de ti después de una enfermedad. Otras, tomar una decisión con mayor información. Y en muchas ocasiones, simplemente aprender a distinguir entre una expectativa posible y una promesa imposible.

Su nuevo libro y su trabajo como cirujana representan dos maneras diferentes de continuar esa conversación.

Porque si algo ha aprendido después de más de dos décadas de profesión es que una transformación verdaderamente importante no comienza con un bisturí.