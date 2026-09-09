Dra. Keyli Franco: la mujer que convirtió su propia experiencia en una misión por la salud femenina

Hay momentos en la vida que obligan a replantearlo todo. Para la Dra. Keyli Franco, uno de ellos llegó cuando comenzó a experimentar en primera persona los cambios asociados con la perimenopausia.

Como especialista en medicina deportiva y nutrición humana, estaba acostumbrada a estudiar el cuerpo, sus procesos y sus transformaciones. Sin embargo, cuando llegó el momento de entender sus propios cambios hormonales, descubrió que encontrar respuestas no siempre era tan sencillo.

En lugar de aceptar que determinados síntomas eran simplemente parte inevitable del paso del tiempo, decidió profundizar en ellos. Lo que comenzó como una búsqueda personal terminó transformándose en una especialización profesional y, con los años, en una misión: ayudar a otras mujeres a comprender mejor lo que ocurre con su cuerpo durante la edad adulta.

Cuando una experiencia personal se convierte en propósito

La historia de Franco también es la de una mujer que supo convertir una inquietud personal en un proyecto profesional.

Originaria de Venezuela y radicada en México desde hace más de una década, ha desarrollado una trayectoria de más de 15 años vinculada con la salud, el deporte, la nutrición y el bienestar. Su experiencia como excampeona de fisicoculturismo también marcó su relación con el cuerpo y con la importancia de la prevención.

Con el tiempo, su trabajo comenzó a concentrarse cada vez más en las necesidades de las mujeres adultas y, particularmente, en aquellos procesos hormonales que durante generaciones fueron tratados como algo inevitable que simplemente había que soportar.

Cansancio, alteraciones del sueño, cambios en la composición corporal, modificaciones en el estado de ánimo o transformaciones físicas pueden formar parte de diferentes etapas de la vida femenina y requieren una valoración individual. Para Franco, la conversación comienza precisamente ahí: en dejar de normalizar cualquier malestar sin antes entender qué lo está provocando.

Una carrera construida paciente por paciente

Antes de las entrevistas, las portadas y los escenarios internacionales, hubo años de consulta y acompañamiento.

Franco ha construido buena parte de su trayectoria a partir del trabajo directo con pacientes y de un modelo que busca combinar la formación científica con una comunicación cercana. De acuerdo con la información proporcionada sobre su trayectoria, ha acompañado a más de 1,500 pacientes en procesos relacionados con equilibrio hormonal y bienestar.

Su comunidad también se ha extendido más allá de las fronteras de México. Una parte importante de las mujeres que siguen su trabajo pertenece a la comunidad venezolana y latina, lo que ha hecho de las herramientas digitales una extensión natural de su labor de divulgación.

Para una profesional que comenzó atendiendo a una paciente a la vez, llegar a una audiencia mucho más amplia representa también una responsabilidad: comunicar temas médicos de manera comprensible sin perder de vista la importancia de la valoración profesional.

Del consultorio a los libros y las plataformas digitales

Es autora de “Recetas” y “¿Miedo a envejecer?”, publicaciones con las que ha llevado parte de sus conocimientos a un público más amplio. Paralelamente, su presencia editorial y en redes sociales le ha permitido participar en conversaciones relacionadas con salud, longevidad, nutrición y bienestar.

Su imagen también ha aparecido en distintas portadas de Xona Social Magazine, mientras que su trayectoria le ha abierto espacios en encuentros profesionales y medios de comunicación.

En 2026, además, su agenda profesional sumó nuevos capítulos: su participación como invitada especial en el XVII Congreso Mundial de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y su incorporación como columnista de salud y bienestar en Las Tops News, plataforma dirigida por la periodista Mandy Fridmann.

Más allá del reconocimiento, estos espacios representan para la doctora una oportunidad para continuar llevando información sobre salud femenina a una audiencia que cada vez busca involucrarse más en las decisiones relacionadas con su bienestar.

Una nueva conversación sobre envejecer

Quizá uno de los mayores cambios que ha acompañado su carrera es la manera en que la sociedad comienza a hablar sobre la menopausia, la longevidad y el envejecimiento femenino.

Durante años, muchas mujeres llegaron a esta etapa con poca información y numerosas dudas. Hoy existe una conversación mucho más abierta sobre los cambios hormonales y sobre la importancia de la prevención, aunque también permanece el reto de distinguir entre información médica confiable y las numerosas promesas sin sustento que circulan en internet.

Ahí es donde especialistas como Franco buscan encontrar su lugar: acercar información, promover la prevención y recordar que cada mujer necesita una evaluación individual.

Su mensaje, más que prometer detener el paso del tiempo, apunta a cambiar la relación que las mujeres tienen con él.