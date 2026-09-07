¿Por qué Gael García Bernal y Ricky Martin aparecieron juntos en Venecia 2026? El talento latino conquista

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2026 vivió este 6 de septiembre una noche marcada por el talento latino. Gael García Bernal llegó a la Mostra para presentar Hombre al agua, película que dirige, protagoniza y coescribió, acompañado por un elenco en el que México, Puerto Rico y otros países de Latinoamérica tuvieron una presencia destacada.

La película forma parte de Venice Spotlight y se presentó fuera de competencia. Además de Gael y Ricky, el reparto incluye a Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas, Anna Díaz y Ezequiel Díaz. La producción es mexicana y está respaldada, entre otras compañías, por La Corriente del Golfo, productora vinculada a Gael García Bernal y Diego Luna.

Entradas agotadas

De acuerdo con La Jornada, las entradas para sus funciones se agotaron en cuestión de minutos, en un regreso especialmente significativo para García Bernal a la dirección de largometrajes después de Chicuarotes (2019). Ricky Martin destacó que esta es la primera ocasión en la que llega al Festival de Venecia como parte del elenco de una película, y describió la experiencia como “una página muy importante” de su trayectoria.