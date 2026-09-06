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Arte y Cultura

Así será el Museo Lucas, el nuevo ícono cultural que abrirá en Los Ángeles

El Museo Lucas de Arte Narrativo abrirá sus puertas al público el martes 22 de septiembre de 2026, como una institución pionera dedicada a exhibir la tradición universal de contar historias a través de imágenes.

Septiembre 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cortesía

Fundado por George Lucas y Mellody Hobson, el Museo recorre la narrativa visual a través de culturas y siglos, desde pinturas rupestres prehistóricas hasta ilustraciones, cómics, cine y murales, celebrando cómo las historias nos conectan, moldean nuestras creencias y nos ayudan a vernos reflejados en los demás.

El imponente edificio de 27.870 metros cuadrados, diseñado por Ma Yansong de MAD con Stantec, alberga más de 9.300 metros cuadrados de espacio para galerías distribuidos en más de 30 salas.

Ubicado en el histórico Exposition Park, la colección del Museo abarca una amplia gama de épocas y medios de narración visual, desde Artemisia Gentileschi y Norman Rockwell hasta Frida Kahlo, Robert Colescott, Frank Frazetta y Robert Crumb, junto con material fílmico que incluye el archivo completo de Lucas (1971-2012). Los medios narrativos contemporáneos, como la ilustración, el cómic y el cine, no siempre han recibido el mismo reconocimiento que la pintura, la escultura y la fotografía.

El Museo Lucas les otorga la misma importancia, presentando el arte y la cultura popular juntos como parte de una tradición visual continua. El Museo también alberga una biblioteca de investigación gratuita y el aclamado restaurante Skywalker Grill. En el campus de 5 hectáreas se encuentran los nuevos parques y jardines diseñados por Mia Lehrer de Studio-MLA, que incluyen esculturas y un nuevo espacio verde público para el sur de Los Ángeles.

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Cortesía

Las exposiciones inaugurales del museo, que se extienden a lo largo de 100.000 pies cuadrados de espacio repartidos en más de 30 galerías, recorren la historia del arte narrativo a través de más de 1.300 obras de la colección del museo.

La historia comienza en la primera planta, en la exposición «Historia del arte narrativo: Héroes • Mitos • Lo sagrado» , una introducción que explora cómo la narración visual ha producido mitologías que inspiraron devoción, forjaron comunidades y moldearon sociedades.

Piezas emblemáticas de la colección del museo, junto con reproducciones asombrosamente fieles de obras de arte, arquitectura y yacimientos arqueológicos de todo el mundo, recorren estas historias a lo largo de decenas de miles de años. En conjunto, estas obras demuestran que la narración visual no solo es un instinto humano universal, sino también una herramienta utilizada tanto por la iglesia como por el estado para comunicar valores, afirmar el poder y definir creencias.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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