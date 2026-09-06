Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Jim Curtis cuenta cómo es ser el novio de Jennifer Aniston y vivir bajo los reflectores

Jim Curtis finalmente se sinceró sobre cómo es salir con una estrella de alto perfil como lo es Jennifer Aniston y estar constantemente bajo los reflectores.

Septiembre 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jim Curtis toma decisión sobre su departamento en Nueva York y genera especulaciones sobre su futuro con Jennifer Aniston

Jim Curtis revela cómo es salir con Jennifer Aniston

Getty Images

La relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis continúa fortaleciéndose y parece atravesar un buen momento, aunque la actriz suele mantener los detalles de su vida sentimental en privado, el hipnoterapeuta decidió hablar recientemente sobre su romance y compartir algunos aspectos de su relación.

A pesar de que constantemente se encuentran bajo los reflectores, debido a la fama de la actriz, Curtis ha confirmado que su relación es todo lo que podría esperar, y ha llenado de elogios a Aniston, e incluso a su círculo de amigos.

Te podría interesar: El movimiento inmobiliario de Jim Curtis desata rumores sobre su futuro con Jennifer Aniston

Jim Curtis revela cómo es salir con Jennifer Aniston

Durante una entrevista en The Jamie Kern Lima Show, Jim Curtis fue cuestionado sobre su relación con Jennifer Aniston, y el hipnoterapeuta y coach de vida, no dudó en llenarla de elogios.

Las cosas van realmente bien”, aseguró Curtis, y continuó hablando sobre algunas de las cualidades de su novia. “Mi experiencia con ella es muy sólida, abierta, cariñosa, amable y amorosa. Me siento afortunado de estar en una relación con alguien tan abierta, amable y amorosa”.

Jim también habló sobre el cercano grupo de amigos de Jennifer, a quienes describió como personas muy unidas y una parte importante de su vida personal:

Es un grupo de mejores amigos que son como familia y me siento increíblemente afortunado de formar parte de esa familia y ser bienvenido en ella”, dijo.

Curtis destacó que el círculo cercano de su novia se caracteriza por ser personas auténticas, amables y con los pies en la tierra, y aseguró que la calidez que ha recibido no es exclusiva de él, sino que refleja la forma en que todo el grupo se relaciona con los demás, por ello, considera que existe una razón por la que esta comunidad es tan querida.

¿Por qué Jennifer Aniston está enamorada de Jim Curtis?

Aunque Jennifer se ha mostrado mucho más reservada con su relación, en una entrevista para la revista Elle, dejó ver las cualidades por las que está enamorada de Jim.

Es una persona muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad. Es algo hermoso a lo que dedicar la vida”.

Adam Sandler, amigo cercano de Jennifer, también le dio la bienvenida a Jim con emotivas palabras de bienvenida al grupo de la actriz: “Estamos muy contentos de que tú y Jim se hayan encontrado y estén viviendo el amor que se merecen”, dijo Sandler. “Te queremos, Jim”.

Sigue leyendo...
mario vargas llosa patricia llosa
Personalidades
¿Qué hacía Mario Vargas Llosa con su ex esposa después de la ruptura con Isabel Preysler?
Febrero 01, 2023
 · 
Regina Barberena
Tania Ruiz revela por qué terminó su relación con Enrique Peña Nieto
Personalidades
Tania Ruiz revela por qué terminó su relación con Enrique Peña Nieto
Enero 31, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez

jennifer aniston
Melisa Velázquez
Relacionadas
charlize-theron.jpeg
Entretenimiento
Charlize Theron conquista la CDMX: la actriz que ha hecho de la resiliencia su sello llegó a México
Septiembre 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Sophia, Sistine y Scarlet: quiénes son las hijas de Sylvester Stallones y a qué se dedican
Entretenimiento
¿Quiénes son las hijas de Sylvester Stallone? Esto hacen hoy Sophia, Sistine y Scarlet
Septiembre 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sydney Sweeney y Scooter Braun disfrutan romántico paseo en góndola durante el Festival de Venecia
Entretenimiento
Sydney Sweeney y Scooter Braun disfrutan romántico paseo en góndola durante el Festival de Venecia
Septiembre 04, 2026
 · 
Tania Franco
Travis Kelce revela cómo fue tener a Adam Sandler como oficiante en su boda con Taylor Swift
Entretenimiento
Travis Kelce revela cómo fue tener a Adam Sandler como oficiante en su boda con Taylor Swift
Septiembre 04, 2026
 · 
Tania Franco
¿Orlando Bloom o Justin Trudeau? Katy Perry revela quién es su amor épico y el amor de su vida
Entretenimiento
¿Orlando Bloom o Justin Trudeau? Katy Perry revela quién es su amor épico y el amor de su vida
Katy Perry reflexionó sobre su mediática ruptura con Orlando Bloom y la nueva etapa sentimental que vive junto a Justin Trudeau.
Septiembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
loreto-peralta-paco-amoroso.jpeg
Entretenimiento
¿Quién es Paco Amoroso, el nuevo novio de Loreto Peralta?
La relación entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso dejó atrás los rumores y se convirtió en uno de los romances que más atención han generado en el mundo del entretenimiento.
Agosto 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
George Clooney revela el sacrificio profesional que tuvo qué hacer por el bienestar de sus hijos
Entretenimiento
George Clooney revela el sacrificio profesional que tuvo que hacer por el bienestar de sus hijos
George Clooney muestra su faceta como orgulloso padre y confiesa el sacrificio que hizo en su carrera para que sus hijos tengan una vida más normal.
Septiembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sandra Bullock está lista para retomar las citas, pero bajo las reglas de su hija Laila
Entretenimiento
Sandra Bullock y el amor después de Bryan Randall: esto piensa su hija sobre que vuelva a tener citas
La hija de Sandra Bullock, Laila, compartió la única condición que tiene para que su madre vuelva a salir con alguien.
Septiembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez