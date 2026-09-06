Jim Curtis cuenta cómo es ser el novio de Jennifer Aniston y vivir bajo los reflectores

La relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis continúa fortaleciéndose y parece atravesar un buen momento, aunque la actriz suele mantener los detalles de su vida sentimental en privado, el hipnoterapeuta decidió hablar recientemente sobre su romance y compartir algunos aspectos de su relación.

A pesar de que constantemente se encuentran bajo los reflectores, debido a la fama de la actriz, Curtis ha confirmado que su relación es todo lo que podría esperar, y ha llenado de elogios a Aniston, e incluso a su círculo de amigos.

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Jim Curtis revela cómo es salir con Jennifer Aniston

Durante una entrevista en The Jamie Kern Lima Show, Jim Curtis fue cuestionado sobre su relación con Jennifer Aniston, y el hipnoterapeuta y coach de vida, no dudó en llenarla de elogios.

“Las cosas van realmente bien”, aseguró Curtis, y continuó hablando sobre algunas de las cualidades de su novia. “Mi experiencia con ella es muy sólida, abierta, cariñosa, amable y amorosa. Me siento afortunado de estar en una relación con alguien tan abierta, amable y amorosa”.

Jim también habló sobre el cercano grupo de amigos de Jennifer, a quienes describió como personas muy unidas y una parte importante de su vida personal:

“Es un grupo de mejores amigos que son como familia y me siento increíblemente afortunado de formar parte de esa familia y ser bienvenido en ella”, dijo.

Curtis destacó que el círculo cercano de su novia se caracteriza por ser personas auténticas, amables y con los pies en la tierra, y aseguró que la calidez que ha recibido no es exclusiva de él, sino que refleja la forma en que todo el grupo se relaciona con los demás, por ello, considera que existe una razón por la que esta comunidad es tan querida.

¿Por qué Jennifer Aniston está enamorada de Jim Curtis?

Aunque Jennifer se ha mostrado mucho más reservada con su relación, en una entrevista para la revista Elle, dejó ver las cualidades por las que está enamorada de Jim.

“Es una persona muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad. Es algo hermoso a lo que dedicar la vida”.

Adam Sandler, amigo cercano de Jennifer, también le dio la bienvenida a Jim con emotivas palabras de bienvenida al grupo de la actriz: “Estamos muy contentos de que tú y Jim se hayan encontrado y estén viviendo el amor que se merecen”, dijo Sandler. “Te queremos, Jim”.