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Brooklyn Beckham y Nicola Peltz derrochan amor en Venecia, ¿qué ha pasado con el drama familiar?

Su romántica aparición llega mientras el hijo mayor de David y Victoria Beckham continúa distanciado de su familia tras hacer públicas fuertes acusaciones contra sus padres.

Septiembre 05, 2026 • 
Tania Franco
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz derrochan amor en Venecia, ¿qué ha pasado con el drama familiar?

Dave Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz volvieron a demostrar que atraviesan uno de los momentos más unidos de su matrimonio. La pareja llegó de la mano a los Kinéo Awards 2026, celebrados este 5 de septiembre en Venecia, donde la actriz recibió el Rising Star Award.

¿Qué pasó entre Brooklyn, Nicola y los Beckham?

Aunque durante años circularon versiones sobre una supuesta mala relación entre Nicola y Victoria Beckham, la situación cambió radicalmente en enero de 2026, cuando Brooklyn decidió hablar públicamente sobre el conflicto familiar por primera vez.

A través de una extensa declaración en Instagram, el joven aseguró que no tenía intención de reconciliarse con su familia y rechazó las versiones que señalaban a Nicola como responsable de alejarlo de sus padres. Según Brooklyn, la realidad era completamente distinta: acusó a David y Victoria de intentar controlar durante años la narrativa pública alrededor de su familia y aseguró que habían tratado de interferir en su relación con Nicola.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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