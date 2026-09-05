Los lugares más bonitos de Venecia: los canales y rincones secretos que no te puedes perder

Venecia cautiva con sus canales, puentes y calles históricas, pero también esconde rincones menos conocidos que revelan su lado más tranquilo, auténtico y encantador, formando uno de los paisajes italianos más fascinantes del mundo.

Caminar por Venecia es, en sí mismo, una experiencia maravillosa, pues no hay grandes avenidas ni automóviles en el centro histórico: hay callejones estrechos, pequeñas plazas, puentes de piedra y canales que aparecen inesperadamente detrás de cada esquina.

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Los lugares de Venecia que debes conocer durante tu visita

Si estás planeando un viaje a Venecia, estos son algunos de los lugares más bonitos de la ciudad italiana, que valen la pena incluir en tu itinerario.

Plaza de San Marcos

La Plaza de San Marcos es una parada imprescindible en Venecia, pues es considerada el gran corazón de la ciudad italiana, rodeada por la Basílica de San Marcos, el Campanile y el Palacio Ducal, reúne algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visitarla al amanecer permite disfrutar de su belleza con mayor tranquilidad, antes de que lleguen las multitudes.

El Gran Canal y sus palacios

Se trata de uno de los lugares más emblemáticos de Venecia, sus aguas recorren la ciudad entre antiguos palacios, iglesias y coloridas fachadas que crean un paisaje único, y una de las mejores formas de disfrutarlo es a bordo de un vaporetto, el transporte público acuático de Venecia. Desde el agua podrás admirar la arquitectura de la ciudad desde otra perspectiva y descubrir detalles que quizá pasarían desapercibidos al recorrerla a pie.

Puente de Rialto

Construido sobre el Gran Canal, conecta dos zonas históricas de la ciudad y ofrece una de las vistas más famosas de Venecia, pero eso no es todo, la zona también merece una visita por el Mercado de Rialto, donde es posible encontrar puestos de frutas, verduras, pescado y otros productos locales.

Los lugares de Venecia que debes conocer durante tu visita Westend61/Getty Images/Westend61

Librería Acqua Alta

Este pequeño establecimiento se hizo famoso por la peculiar manera en la que protege sus libros de las inundaciones: algunos ejemplares descansan dentro de góndolas, bañeras y otros recipientes.

Además de recorrer sus estanterías, vale la pena salir al patio trasero, donde los libros forman una especie de escalera que se ha convertido en uno de los escenarios más fotografiados de la ciudad.

Cannaregio

Este barrio permite caminar sin tanta prisa entre canales, pequeñas plazas y calles donde todavía se puede percibir la vida cotidiana de los habitantes de Venecia, pues es un de los rincones menos visitados de la ciudad.

Uno de sus mayores encantos es precisamente perderse y caminar sin rumbo para encontrar puentes, patios y pequeños canales que parecen esconderse de los visitantes.

Burano

A pocos kilómetros de Venecia se encuentra Burano, una pequeña isla famosa por sus casas de colores intensos: sus fachadas amarillas, azules, rosas, verdes y naranjas crean un paisaje alegre que contrasta con la arquitectura más sobria del centro histórico.

Los lugares de Venecia que debes conocer durante tu visita visionandimagination.com/Getty Images

Llegar hasta allí requiere tomar un transporte acuático, pero el viaje vale la pena, pues además de fotografiar sus calles, es un buen lugar para caminar tranquilamente y disfrutar de la atmósfera de una Venecia diferente.

Dorsoduro

Sus calles combinan galerías de arte, pequeñas plazas, iglesias y canales, y uno de los mejores planes es recorrerlo a pie y detenerse en los pequeños puentes que atraviesan los canales, al caer la tarde, la luz sobre el agua crea una de las estampas más bonitas de la ciudad.

Puente de los Suspiros

Su nombre está relacionado con la antigua tradición según la cual los prisioneros suspiraban al contemplar por última vez el exterior de la ciudad mientras eran conducidos hacia las cárceles, y su delicada arquitectura de piedra blanca y su ubicación sobre un pequeño canal lo convierten en uno de los lugares más fotogénicos de Venecia.

Zattere

Esta zona se extiende junto a la laguna y permite caminar mientras se contemplan las embarcaciones y las islas cercanas, es un sitio perfecto para bajar el ritmo, sentarse frente al agua y observar cómo cambia el paisaje cuando comienza a caer el sol.