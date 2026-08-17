Cinco atracciones de Londres que debes conocer en 2026

1. Torre de Londres: historia entre murallas

La Torre de Londres es una de las visitas imprescindibles para conocer el pasado de la monarquía británica. Este complejo, que fue fortaleza, palacio real y prisión, alberga actualmente las Joyas de la Corona y la Torre Blanca, además de los famosos guardianes Yeoman Warders. Historic Royal Palaces recomienda dedicar al menos dos o tres horas al recorrido.

Entre sus principales atractivos se encuentra la exposición de las Joyas de la Corona, integrada por más de 100 objetos y más de 23.000 piedras preciosas.

2. London Eye: Londres desde las alturas

A orillas del río Támesis se encuentra el London Eye, una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. La noria de observación alcanza los 135 metros de altura y permite disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados sobre Londres.

La experiencia resulta especialmente atractiva para quienes buscan una perspectiva diferente de lugares como el Parlamento, el Big Ben y el perfil urbano de la capital. En el verano de 2026, el sitio oficial anuncia precios reducidos para visitas realizadas entre el 25 de junio y el 1 de septiembre.

3. British Museum: un recorrido por la historia mundial

Para los interesados en la cultura y la arqueología, el British Museum ofrece una de las colecciones más importantes del mundo. El museo señala que sus piezas permiten recorrer dos millones de años de historia humana, con objetos procedentes de numerosas civilizaciones.

Entre sus piezas y colecciones más conocidas se encuentran la Piedra de Rosetta, las momias egipcias y las esculturas del Partenón. La entrada a la colección permanente es gratuita, aunque se recomienda reservar con anticipación debido a la demanda. Actualmente, el museo abre diariamente de 10:00 a 17:00 horas y los viernes extiende su horario hasta las 20:30.

4. Westminster Abbey: escenario de la historia británica

La Abadía de Westminster es otro de los grandes símbolos de Londres. El templo ha sido la iglesia de coronación de la monarquía británica desde 1066 y es el lugar de descanso de más de 3.000 figuras destacadas de la historia del país.

Durante la visita se pueden conocer espacios como Poets’ Corner, la Capilla de Lady y la famosa Silla de la Coronación, utilizada como pieza central de las coronaciones durante más de 700 años.

La abadía funciona como iglesia activa, por lo que los horarios pueden cambiar debido a ceremonias y servicios religiosos. Para el lunes 17 de agosto de 2026, por ejemplo, el horario de admisión general está establecido de 9:30 a 15:30 horas.

5. Tower Bridge: arquitectura y vistas sobre el Támesis

El Tower Bridge es uno de los puentes más fotografiados de Londres y una parada esencial para quienes recorren la ribera del Támesis. Además de contemplarlo desde el exterior, es posible acceder a sus torres y pasarelas elevadas, donde se encuentran los famosos pisos de cristal, así como a las antiguas salas de máquinas victorianas.

La atracción abre actualmente todos los días de 9:30 a 18:00 horas, con último acceso a las 17:00. Durante el verano de 2026 también se ofrece una tarifa reducida para determinadas visitas hasta el 1 de septiembre.

Londres, una ciudad para descubrir a pie

La Torre de Londres, el London Eye, el British Museum, Westminster Abbey y Tower Bridge representan cinco formas distintas de conocer la capital británica: desde su pasado medieval y monárquico hasta sus museos, arquitectura y vistas panorámicas. Para aprovechar mejor el viaje, conviene comprobar los horarios y condiciones de acceso directamente en los sitios oficiales antes de acudir, ya que pueden modificarse por eventos, trabajos de conservación o ceremonias.