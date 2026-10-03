Después de 14 años de ausencia, Elton John regresó a la Ciudad de México con Farewell to Mexico, dos conciertos especiales programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. Un reencuentro cargado de nostalgia que celebra más de cinco décadas de trayectoria musical.

La primera noche, celebrada el viernes 2 de octubre, reunió a miles de seguidores que, a pesar de la intensa lluvia, corearon algunos de los temas más emblemáticos del artista, como “Rocket Man”, “Tiny Dancer”, “I’m Still Standing” y “Your Song”.

Elton John regresa a México después de 14 años con dos conciertos llenos de nostalgia Foto: Mauricio López

Elton John y su emotiva despedida de México

Estas presentaciones tienen un significado especial para el músico, quien debutó en el entonces Estadio Azteca en 1992, durante su gira The One. Su última visita a la capital había sido en 2012, cuando ofreció dos conciertos junto al percusionista Ray Cooper en el Auditorio Nacional.

Elton John regresa a México después de 14 años con dos conciertos llenos de nostalgia Foto: Mauricio López

Con una segunda presentación programada para el sábado 3 de octubre, Elton John cierra un capítulo especial de su historia con México, celebrando la música que ha acompañado a distintas generaciones y el vínculo que mantiene con su público.