Dom Pérignon y Damien Hirst: cuando el arte contemporáneo se convierte en un objeto de lujo

El azul profundo, el rosa suave y los patrones caleidoscópicos de Damien Hirst llegan al universo de Dom Pérignon. Para cerrar 2026, la Maison francesa presenta una edición limitada que transforma su emblemático escudo en una composición artística inspirada en una de las series más reconocibles del creador británico.

La colaboración reúne dos universos que comparten una fascinación por la precisión, la experimentación y la transformación: el arte contemporáneo y la tradición del champagne. El resultado es una colección de dos añadas que destaca tanto por su propuesta visual como por su carácter coleccionable.

Damien Hirst reinterpreta el universo de Dom Pérignon

Conocido por desafiar las convenciones del arte contemporáneo, Damien Hirst ha construido una trayectoria en la que la repetición, el color y los materiales inesperados ocupan un lugar fundamental.

Para esta colaboración, el artista retoma el lenguaje visual de su serie Kaleidoscope, caracterizada por composiciones simétricas que producen un efecto de movimiento y transformación constante.

El punto de partida es el histórico escudo de Dom Pérignon, que Hirst multiplica y reinterpreta a través de patrones geométricos. Lejos de desaparecer entre las formas, el emblema se integra en una composición que establece un diálogo entre la identidad de la Maison y la estética del artista.

Esta aproximación también conecta con uno de los principios fundamentales de Dom Pérignon: el ensamblaje, entendido como el equilibrio entre distintos elementos que dan origen a una creación única.

Azul y rosa: los colores que definen la edición limitada 2026

La colección presenta dos propuestas cromáticas que corresponden a las añadas seleccionadas para esta colaboración. Dom Pérignon Vintage 2018 se distingue por un azul profundo, asociado con la espiritualidad y el infinito. Su diseño incorpora motivos caleidoscópicos que aportan profundidad visual y una sensación de movimiento.

Por su parte, Dom Pérignon Rosé Vintage 2010 apuesta por una tonalidad rosa cálida y delicada que hace referencia al carácter del Pinot Noir y a la intensidad de esta añada.

Ambas interpretaciones comparten el lenguaje artístico de Hirst, aunque cada una conserva una identidad propia. Juntas forman una colección en la que el diseño se convierte en una extensión de la experiencia sensorial.

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Dos añadas excepcionales para una colección de lujo

La edición limitada reúne dos expresiones distintas de la Maison francesa. El Vintage 2018 procede de una cosecha marcada por condiciones climáticas favorables, con abundante sol y disponibilidad de agua durante el desarrollo de la vid. Bajo la dirección del chef de cave Vincent Chaperon, esta añada busca expresar una mayor presencia de fruta, mineralidad y salinidad.

En contraste, el Rosé Vintage 2010 destaca por la expresión del Pinot Noir, con una estructura más intensa y una personalidad que refleja el trabajo de la Maison con sus champagnes rosados.

La elección de ambas añadas permite explorar dos interpretaciones diferentes de una misma filosofía creativa, donde el tiempo y la precisión forman parte esencial del resultado.

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¿Quién es Damien Hirst, el artista detrás de la colaboración?

Nacido en Bristol, Reino Unido, en 1965, Damien Hirst es una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo británico.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad en 1988, cuando organizó Freeze, una exposición colectiva que se convirtió en un momento clave para el surgimiento de los Young British Artists.

A lo largo de su carrera ha desarrollado obras que exploran temas como la vida, la muerte, la belleza y la ciencia, utilizando materiales y técnicas que desafían las convenciones artísticas.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran las series Spot Paintings, Spin Paintings y Kaleidoscope Paintings, además de sus esculturas e instalaciones realizadas con materiales poco convencionales.

Su obra ha sido presentada en instituciones internacionales como Tate Modern en Londres, la Fondation Cartier en París y el Museo Jumex de la Ciudad de México.

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De Karl Lagerfeld a Damien Hirst: las colaboraciones artísticas de Dom Pérignon

La relación de Dom Pérignon con el mundo creativo no es nueva. Desde hace décadas, la Maison ha establecido colaboraciones con personalidades que han dejado huella en la moda, la música y el arte.

Entre ellas destacan Karl Lagerfeld, Lenny Kravitz y Lady Gaga, quienes han aportado sus propias interpretaciones al universo visual de la firma.

La incorporación de Damien Hirst en 2026 continúa esta tradición, pero introduce una nueva conversación sobre la relación entre arte, diseño y artesanía.

Con esta edición limitada, Dom Pérignon transforma su identidad visual en una propuesta contemporánea que conecta el legado de la Maison con uno de los lenguajes artísticos más reconocibles de nuestro tiempo.